Caso $LIBRA: revelan un acuerdo confidencial entre Javier Milei y Hayden Davis firmado días antes del lanzamiento del token

Un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis revela que este último ofreció asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino, con énfasis en la confidencialidad y la posibilidad de futuras negociaciones.

$LIBRA: el acuerdo entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis

El documento, rubricado apenas días antes del lanzamiento del token $LIBRA, se enmarca en un escándalo cripto que involucra transferencias millonarias y pagos paralelos bajo investigación por la fiscalía y el Congreso.

El acuerdo detalla servicios “ad honorem” por parte de Davis, incluyendo la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el fomento de ecosistemas de innovación digital para startups locales, y programas de capacitación para funcionarios públicos en estas tecnologías.

Davis, cofundador de Kelsier, renuncia expresamente a cualquier remuneración y se compromete a mantener la información en secreto, salvo autorización legal.

Esta información fue publicada por el diario Clarín, que accedió al texto completo del documento y lo difundió en una nota que destaca su conexión con el colapso del token $LIBRA, impulsado inicialmente por un tuit de Milei que luego fue borrado.

El pacto se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada, y deja abierta la extensión del asesoramiento a otras áreas dentro de su expertise. Según el documento, el objetivo es contribuir al desarrollo económico y tecnológico de Argentina alineado con tendencias globales de descentralización.

En el contexto más amplio, el acuerdo se vincula a movimientos financieros sospechosos: billeteras atribuidas a Davis enviaron más de un millón de dólares en criptomonedas a intermediarios argentinos, que derivaron fondos a una presunta “cueva cripto”.

La Comisión del Congreso también detectó transferencias coincidentes con pagos mensuales a personas cercanas al proyecto $LIBRA, cuestionando la transparencia en la adopción de tecnologías digitales por el gobierno.

El escándalo estalló tras el desplome de $LIBRA, que generó pérdidas para inversores y puso bajo la lupa las relaciones entre el Ejecutivo y figuras del mundo cripto. Investigaciones en curso buscan esclarecer si hubo irregularidades en estos acuerdos paralelos.

NA