En Viedma se inició el juicio a dos exintendentes de Sierra Grande por la causa Techo Digno

El tribunal está presidido por Marcelo Chironi mientras que los fiscales son Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Passarelli. Foto: Marcelo Ochoa.

Este lunes se puso en marcha el juicio por la ejecución de viviendas del plan federal Techo Digno en Sierra Grande donde están acusados dos exintendentes, el peronista Renzo Tamburrini y el radical Nelsón Iribarren, con otros exfuncionarios.

Este debate oral y público por el manejo de fondos nacionales en Sierra Grande constituye el cuarto de la megacausa Techo Digno.

Los tres anteriores concluyeron con absoluciones en favor de los exjefes comunales de Bariloche, Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini, y al de Fernández Oro, Juan Reggioni.

Sin juicio, sí se condenó a tres años de prisión en suspenso al exintendente de Lamarque, Gilberto Montanaro, que reconoció las irregularidades de la acusación.

En esta oportunidad, el debate evaluará el manejo en el municipio de Sierra Grande de recursos nacionales para la construcción de 40 viviendas. El núcleo de la acusación se mantiene en que las transferencias remitidas (entre el 2013 y 2016) superan a las construcciones realizadas y, en ese sentido, se alude a la existencia de certificados de obra con avances falsos que permitieron acceder a nuevos envíos por parte de la Nación.

Los defensores Fernando Mayor y Pedro Vega. Detrás, el exintendente Renzo Tamburrini, uno de los acusados. Foto: M. Ochoa.

Este expediente serrano contiene sus particularidades. Por caso, la denuncia de las irregularidades de la gestión de Tamburrini fue realizada por Iribarren, que posteriormente también fue incluido en las imputaciones por los pagos de su administración.

La tipificación del delito es “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Además de los exjefes comunales, el enjuiciamiento alcanza a dos exsecretarios de la gestión del peronista: Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras). También están imputados a los mismos dos colaboradores de Iribarren: Claudia Albariño (Gobierno) y Miguel Mesa (Obras y Servicios Públicos).

Mariano Gestoso y Santiago Guenomil son defensores de Iribarren y sus exfuncionarios. Foto: Marcelo Ochoa.

El tribunal está presidido por Marcelo Chironi y se integra con Guillermo Bustamante y Guillermo Gonzalez Sacco.

La acusación fiscal abrió el debate, a cargo de Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Passarelli. Sus relatos se repitieron en la maniobra de subejecución, centrados en la administración de Tamburrini, aunque Iribarren cumplió con dos pagos a la constructora con origen en las irregularidades de certificaciones apócrifas.

Después se sucedieron los defensores. Fernando Daniel Mayor, Pedro Vega y Juan Carlos Chirinos patrocinan a Renzo y Mauro Tamburrini, y Noel, mientras que Iribarren y sus exfuncionarios son defendidos por Mariano Gestoso y Santiago Güenumil.

En el auditorio se observaron dirigentes políticos en respaldo a los exintendentes. Por Tamburrini concurrieron el legislador Fabián Pilquinao y al secretario del bloque, Alejandro Marinao, mientras que también se lo vio al titular del Idevi, Gastón Gutiérrez, que fue secretario en Sierra Grande del gabinete de Iribarren.