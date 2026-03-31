«Los tratados son clarísimos»: ministro Barros recalca soberanía de Chile en el Estrecho ante decreto pendiente de Argentina

El ministerio de defensa de Chile se pronunció sobre el decreto impulsado por el Gobierno argentino que plantea una mirada sobre el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, en un contexto que volvió a generar tensiones diplomáticas entre ambos países.

Durante una entrevista radial el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros abordó la controversia generada por la iniciativa argentina, que sugiere la posibilidad de una administración compartida en esas aguas estratégicas del extremo sur del continente.

El comienzo del debate surgió en en marzo de 2025, el Gobierno argentino informó oficialmente a Chile que se encontraba elaborando una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que, una vez publicada, dejaría sin efecto el Decreto 457/2021, el cual pretendía establecer una administración compartida sobre el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake.

La postura del ministerio de Defensa de Chile sobre el tratado internacional

Barros fue enfático al señalar que la posición de Chile se mantiene firme en torno a los acuerdos históricos vigentes, que reconocen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, aunque con garantías de libre navegación para otros países.

En ese sentido, el ministro subrayó que cualquier reinterpretación o avance unilateral sobre estos espacios podría generar conflictos innecesarios, por lo que consideró fundamental sostener el respeto por los tratados internacionales ya establecidos: «Estamos trabajando con comisiones conjuntas en ejercicios, en acciones de rescate, tenemos instrucciones comunes. Nuestra gente va, ellos vienen» afirmó.

Mapa estrecho de Magallanes

Asimismo, destacó la importancia estratégica de estas rutas marítimas, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también comercial, lo que incrementa la sensibilidad frente a cualquier cambio en su administración.

«Yo sé que es parte de la política de defensa algunas referencias a la boca oriental del Estrecho de Magallanes como algo compartido, pero los tratados que tenemos son clarísimos. Las mismas autoridades serias, formales y técnicas sobre la materia dejan en claro que la línea que está trazada en la boca oriental es el límite oficial, y desde allí hacia el oriente ya no es el Estrecho de Magallanes, sino el Atlántico» mencionó Barros.

El ministro chileno remarcó la disposición de su país al diálogo, pero dejó en claro que ese intercambio debe darse dentro del marco del derecho internacional y sin alterar los consensos históricos alcanzados entre ambas naciones.