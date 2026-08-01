Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de Cardenal Samoré y el resto de los pasos a Chile hoy, 1 de agosto

Se anticipa un fin de semana complicado en los cruces fronterizos hacia Chile. Con el fin oficial de las vacaciones de invierno en Argentina, quienes viajaron al país vecino se preparan para regresar; sin embargo, un temporal de nieve está retrasando la apertura de los complejos ubicados en Neuquén y Río Negro.

La situación no solo complica a los turistas, sino también a los transportistas, algunos de los cuales llevan varios días varados a la espera de continuar su viaje. A continuación, te contamos cuál es el estado actual de los pasos fronterizos.

Cierre preventivo de Pino Hachado

En un primer reporte emitido a las 8.15, Vialidad informó el cierre preventivo y temporal de Pino Hachado. Detalló que la calzada se encuentra intransitable por la presencia de hielo, nieve y viento fuerte.

Además indicó que hay zonas con animales sueltos y riesgo de posible caída de piedras en el kilómetro 40. Se espera un nuevo reporte a las 10 para ver cómo continúa la jornada.

Estado actualizado de Cardenal Samoré

En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado. A las 8.50 se emitió un reporte que detalla que la ruta se encuentra transitable para todo tipo de vehículo, pero recomendó extrema precaución debido a la acumulación de nieve y sectores con hielo.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este sábado 1 de agosto de 2026: