Alarma en Boca: un futbolista clave del Xeneize, en la mira de Tigres de México

Tras la sufrida clasificación ante O’Higgins por Copa Sudamericana, Boca ya se encuentra en Rosario para enfrentarse este domingo ante Newells desde las 17:00. Pero tampoco le saca atención al mercado de pases, donde sigue en la búsqueda de un centrodelantero.

En la previa a este duelo, llegó una noticia que alertó a todo el mundo Boca. Un club mexicano puso la mira en un jugador del Xeneize. Se trata de Tigres que se interesó en Alan Velasco. El ex Independiente regresó al futbol argentino a principios de 2025 por un monto de 10 millones de dólares y nunca pudo afianzarse.

Desde su llegada, disputó 43 partidos y convirtió 4 goles. Su etapa está marcada por flojos rendimientos y por una serie de lesiones que le quitaron continuidad. Para el Vasco Arruabarrena corre de atrás en la consideración, así que en el club de la Ribera estarían dispuestos a escuchar ofertas.

Velasco es una alternativa para el Vasco y podría continuar su carrera en el futbol mexicano.

Por otro lado, Tigres vendió a Ángel Correa a River y deberá ocupar el hueco que quedó en la plantilla. Además, el club mexicano puede elevar una oferta tentadora que termine convenciendo a Boca.

Se espera que en las próximas horas, Tigres se ponga en contacto con el futbolista para conocer su situación. Según se reveló, Velasco no vería con malos ojos un futuro en México, ya que podría relanzar su carrera a sus 24 años.

De realizarse esta operación, sería el primer futbolista «revendido» desde la llegada de Juan Román Riquelme al Xeneize en 2019. Si se toma en cuenta desde su primer ciclo como vicepresidente, Boca adquirió 35 futbolistas y no pudo revender a ninguno. Esta sería la excepción a la regla.

Además, si Boca quiere incorporar a un «9» deberá dar a préstamo o vender a un jugador al exterior y se le abrirá un plazo extra hasta el 2 de septiembre, ya que el mercado de pases del futbol argentino se cerró este viernes.