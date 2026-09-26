Chubut: arrancó el blanqueo de una alianza de Torres con los libertarios, pero hay rebelión en puerta 

En agosto de este año, un grupo de familiares y amigos le cantaron el cumpleaños feliz mientras él, con una sonrisa de oreja a oreja respondía aplaudiendo como una foca. Pero, al grito del festejo por el onomástico se le sumó el de “¡gobernador, gobernador!”. Entonces la sonrisa del hombre fue acompañada con los dos brazos levantados, los puños apretados y expresiones de felicidad que difícilmente podrían contarse con palabras.

Es cierto quizá que tanta demostración de amor y confianza eran bien merecidas por César Treffinger, el hombre que a fuerza de largos silencios hizo escuchar a La Libertad Avanza en Chubut de tal manera que le facilitó ganar las tres últimas elecciones, incluida la que lo llevó a una banca del Congreso Nacional.

Pero su incondicional rendición política a las riendas que maneja Karina Milei en el armado nacional de la fuerza presidencial podría significarle también una rendición incondicional a su sueño de vestir la banda y llevar el bastón de mando en la provincia porque desde el gobierno nacional están dispuestos a hacerlo bajar de sus pretensiones para cerrar un acuerdo con el gobernador Ignacio Torres mirando hacia el 2027, siempre con el anhelo de pintar de violeta la mayor cantidad de provincias y bancas posibles.

Para aumentar estas intenciones de hacerlo despertar a Treffinger, hace unos días y de paso por Comodoro Rivadavia, el gobernador Ignacio Torres (que integrará la delegación que viajará a París con el presidente Javier MIlei) le dejó abierta la puerta al diputado nacional para que se sume al gran acuerdo provincial que procura armar y así, ir juntos a una contienda electoral que le asegure la reelección que hoy por hoy camina más por una cornisa que por suelo firme. “Nosotros tenemos un frente amplio. Y quien coincida con él en cuanto a una agenda de desarrollo común será bienvenido. Al ser consultado si ese “frente amplio” incluía a Treffinger, Torres respondió: “Si, claro. La coalición agrupa a radicales, peronistas y dirigente del PRO. Y bienvenido sean los libertarios que quieran sumarse a este proyecto”.

Las definiciones de Torres no son flor de un día, sino que vienen creciendo desde hace tiempo, como vino informando diario RÍO NEGRO. Una alianza con el partido presidencial le traería mayor tranquilidad para enfrentar las urnas el año que viene a sabiendas que ningún libertario le daría su voto al justicialismo o al kirchnerismo, según como estén dadas las barajas en el principal partido de la oposición. Al menos, el gobernador chubutense salió a marcarle la cancha a Axel Kiciloff como dejando bien en claro lo lejos que está de todo lo que se le parezca: “Se quiere vender como algo joven con ideas muy viejas”, dijo respecto al gobernador de Buenos Aires de quien también expresó que “tiene hoy un piso alto pero un techo bajo”, refiriéndose a sus posibilidades electorales. Lo dijo también en Comodoro Rivadavia, un bastión peronista-kirchnerista desde siempre: vienen gobernando desde hace 24 años.

Estas definiciones del mandatario son de las más certeras respecto a lo que se viene hablando desde hace tiempo detrás de las puertas de los despachos de gobierno pero que nadie quiere blanquear del todo a sabiendas que no todos quienes rodean a Torres están dispuestos a digerir semejante alianza, sobre todo porque lo que se escuchaba no hace mucho es aquello de “nuestro límite es Treffinger”. Al parecer y por imperio de la necesidad y la supervivencia política hay límites que crean nuevos territorios, aunque estén ocupados por viejos habitantes no del todo digeribles. La política siempre, es el arte de lo posible.

De todas maneras, la presencia en Comodoro Rivadavia de Torres a pocas horas de emprender un viaje con la comitiva presidencial despertó rebeliones que al parecer permanecían dormidas.

Como la del diputado nacional Jorge “Loma” Ávila hasta ahora aliado incondicional del oficialismo provincial, obediente ejecutor de las órdenes de Torres y uno de los que más votos les dio a proyectos del Poder Ejecutivo Nacional.

Dueño del poder gremial petrolero que en estos años se fue limando cuantitativamente al compás del crecimiento de Vaca Muerta, pero conservando la misma fuerza territorial de un Barón del conurbano, se levantó en armas imprevistamente y salió a marcarle la cancha a Torres sin que por ahora se conozca la respuesta.

Ávila dijo primero que “los petroleros tenemos candidatos a intendente de Comodoro Rivadavia, un hombre y una mujer que picaron en punta”, aunque no quiso revelar los nombres. Y después aseguró que su “alianza política con Torres sigue intacta (Ávila fue siempre un dirigente identificado con el peronismo) pero dejó en claro que el Sindicato Petrolero que comanda desde hace más de dos décadas “no acompañará una eventual integración con La Libertad Avanza” sobre todo porque “existen diferencias profundas entre ambos sectores”.

Y fue más allá. Dijo que “llegado el momento de definir las alianzas para las próximas elecciones será necesario volver a dialogar con el gobernador para analizar qué camino tomará cada espacio”. A Torres le espera un largo diálogo con Ávila si pretende tener de su lado a uno de los gremios más poderosos de la provincia.

Con este panorama y con los cantos, elogios y predicciones de las que disfrutó el día de su cumpleaños, Treffinger espera como siempre, agazapado y en silencio. Y pese al tiempo que pasó aún no sabe qué porción de la torta le tocará. Si esa dulce que la haga cumplir sus sueños o la de al lado un poco más agria, aunque lo mantendría sentado y tranquilo en una banca del Congreso.

Por las dudas envió un mensaje en sus redes sociales a pocas horas de conocerse algunas pistas sobre su futuro. Escribió: “Cuando vences tus miedos te conviertes en el miedo de alguien más”. La frase está acompañada con la imagen de un hombre caminando junto a un león.