Corte total de la Ruta 3 entre Chubut y Santa Cruz: trabajan para reparar un gran socavón y anunciaron desvíos

Vialidad Nacional emitió un comunicado e informó el corte total de la Ruta Nacional 3, en el tramo comprendido entre Caleta Olivia (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut). La interrupción del tránsito comenzó a regir a partir de este sábado 26 de septiembre.

Corte de la Ruta 3 entre Chubut y Santa Cruz: el detalle

El organismo explicó que la medida se tomó ante la presencia de equipos viales en el sitio, los cuales se encuentran ejecutando tareas urgentes de reparación sobre un socavón que podría alcanzar la Ruta Nacional.

El tramo afectado, según lo informado, comprende los kilómetros 1872 y 1877, puntualmente en la zona de La Lobería. Para no generar grandes complicaciones, habilitaron un desvío señalizado para garantizar la continuidad del tránsito vehicular.

Solicitan a los conductores reducir la velocidad al aproximarse al sector, respetar la cartelería preventiva y acatar las indicaciones del personal vial que trabaja en el lugar.