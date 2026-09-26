La Libertad Avanza evalúa respaldar la reelección de Ignacio Torres en Chubut y bajará su candidato provincial

La Libertad Avanza (LLA) analiza la posibilidad de no presentar un candidato propio a la gobernación en la provincia de Chubut y acoplarse directamente al proyecto de reelección del actual mandatario provincial, Ignacio «Nacho» Torres.

Esta maniobra política forma parte de una serie de conversaciones directas entre la conducción nacional de la Casa Rosada y el oficialismo chubutense, dentro de una estrategia amplia de acuerdos provinciales.

En este marco, el escenario implica que la fuerza libertaria reoriente sus fichas locales para evitar una fragmentación del voto no peronista y consolidar una estructura de gobierno unificada. El punto clave de las negociaciones gira en torno a la figura del actual diputado nacional César Treffinger, quien previamente había manifestado su intención de competir por la gobernación.

Sin embargo, ante la falta de una ratificación explícita de su candidatura por parte de la conducción nacional de La Libertad Avanza, se abrió la posibilidad de redirigir su postulación hacia una banca en el Senado.

El propio Treffinger reconoció ante su círculo cercano que contempla la opción de desactivar su pretensión provincial para encabezar la nómina legislativa si la mesa nacional del espacio así lo determina.

Cúal es la estrategia de alianzas y la ampliación del frente oficialista

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres ratificó la existencia de contactos con el Gobierno nacional, aunque advirtió que la concreción de un acuerdo electoral formal dependerá de alcanzar consensos en la agenda de gestión local.

Torres encabeza actualmente un frente político transversal en la provincia, compuesto por referentes del PRO, el radicalismo, sectores del peronismo disidente y dirigentes alineados con el pensamiento libertario. El esquema político del oficialismo provincial sumó recientemente un aval interno tras el triunfo de Gerardo Merino en la interna radical de Esquel, ratificando la alineación de la UCR chubutense con la gestión del Ejecutivo provincial.

Para la Casa Rosada, el eventual entendimiento le garantizaría representación parlamentaria y territorial sin afrontar el costo de una contienda electoral dividida frente al actual oficialismo.

La reconfiguración de la oposición peronista en la previa de las elecciones en Chubut

En paralelo al armado del oficialismo, el peronismo en Chubut atraviesa un proceso de reorganización interna con el objetivo de estructurar una propuesta competitiva para los comicios de 2027. Tras la derrota sufrida en 2023, que puso fin a dos décadas de administraciones del Partido Justicialista en la provincia, los distintos sectores opositores buscan definir el liderazgo del espacio.

La contienda principal por la conducción de la boleta se concentra entre Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia y excandidato a gobernador, y Dante Bowen, actual jefe comunal de Dolavon. Ambos dirigentes mantienen aspiraciones de encabezar el proyecto político provincial, aunque hasta el momento no se alcanzaron acuerdos formales de unidad.

En este contexto, Bowen ratificó públicamente su postura de competir de manera exclusiva por la jefatura del Ejecutivo provincial. El intendente de Dolavon descartó la posibilidad de integrar la fórmula en un segundo término o de postularse para cargos legislativos, supeditando su continuidad en la política activa a la obtención de la candidatura principal.

Como alternativa para destrabar la negociación y evitar una fragmentación del espacio, sectores del PJ evaluaron la posibilidad de que Luque reoriente su estrategia local y vuelva a postularse para la intendencia de Comodoro Rivadavia. Entre estos movimientos destaca el impulso del espacio «Chubut Futuro«, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con miras a ampliar la base territorial y electoral en la región.

Con información de Infobae.