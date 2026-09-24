Evacuaron una familia en Lago Puelo por la crecida del río Azul luego del temporal de lluvia

Una familia fue evacuada este jueves en Lago Puelo luego de la crecida del río Azul. Fue luego del temporal de lluvia que afectó esta localidad de Chubut.

Desde el Municipio informaron que se convocó ayer una reunión urgente ante la actualización de la alerta meteorológica, que incrementó el nivel de la advertencia por precipitaciones excepcionales.

Temporal en Chubut: evacuación en Lago Puelo

Por la crecida del río Azul, cuatro personas fueron asistidas en el sector del hipódromo, en Isla Sur. Además otra familia se autoevacuó en Isla Norte, informó Ahora Comarca.

Julián Cayun, director de Protección Civil del municipio, señaló que las primeras situaciones se registraron entre las 6:15 y las 6:30 horas de este jueves en lugares que ya se venían monitoreando durante la noche, consignó el medio local.

Cayun amplió que el caudal del río registró una leve disminución pero advirtió que se mantiene el operativo porque las condiciones continúan siendo similares.

Monitoreo permanente en Lago Puelo

Desde el Ejecutivo local, ante la alerta que regía para la zona, comunicaron el miércoles que se mantendría «un monitoreo permanente de la evolución de las precipitaciones, los cursos de agua y las condiciones generales de la localidad, con especial atención en las zonas ribereñas».

Además, solicitaron a los vecinos «extremar las precauciones, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar acercarse a ríos, arroyos y otros cursos de agua ante posibles incrementos de caudal».