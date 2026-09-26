Dos heridos por un fuerte choque frontal en la Avenida Bustillo de Bariloche

Un fuerte choque ocurrido este sábado por el mediodía en la Avenida Bustillo de Bariloche dejó dos personas heridas. La colisión fue entre un Toyota Yaris color gris y otro vehículo que sería un Subaru Legacy Wagon.

Según precisaron fuentes a este medio, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 20, en una zona de curvas cercana al acceso de la Península San Pedro. Los vehículos impactaron de manera frontal y dos personas resultaron heridas.

Choque frontal en un sector de curvas de la Avenida Bustillo de Bariloche

De acuerdo a lo informado, en uno de los vehículos viajaba una familia de turistas y en el otro vecinos de la localidad. Un hombre, integrante de la familia de turistas, habría sufrido una «fractura de muñeca». En tanto una ocupante del otro vehículo habría sufrido solamente golpes. Los lesionados estarían fuera de peligro.

Como resultado del impacto, uno de los vehículos colisionó contra el guardarraíl. En el lugar trabajó personal policial, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia y bomberos voluntarios de Cerro Campanario.

Desde el cuartel de bomberos informaron fueron notificados del hecho minutos después de las 12.15 y que trabajaron en el sector alrededor de una hora. El tránsito presentó demoras durante unos minutos y luego se normalizó.