Río Negro y Neuquén despliegan su oferta en la FIT con la mira puesta en el verano y nuevos destinos

Entre playas del Caribe, ciudades europeas y destinos de todo el país, Río Negro y Neuquén llevaron un pedazo de la Patagonia a los pabellones de La Rural. Las dos provincias participan de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) con municipios, prestadores y una agenda que durante el fin de semana apunta a seducir a los viajeros y que desde el lunes cambiará de ritmo para concentrarse en negocios, conectividad y reuniones con operadores.

Patagonia y sus propuestas más allá del verano

El verano que se aproxima ocupa buena parte de las conversaciones, pero las dos provincias buscan mostrar algo más: que la Patagonia tiene propuestas para viajar durante todo el año. “Traemos una marca y una provincia completa”, resumió Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro. La estrategia rionegrina reúne a la Cordillera, el Mar, el Valle y la Estepa, con espacios para los municipios y prestadores privados y un escenario para degustaciones, charlas y actividades.

Diego Piquín, gerente general de ATUR.

La presencia de Río Negro tiene este año una imagen difícil de pasar por alto: un enorme cartel de 19 por 6 metros anticipa el eclipse que atravesará la provincia y que se convirtió en una de las grandes apuestas turísticas de la próxima temporada. “Trabajamos el concepto de la Patagonia en un solo lugar, porque realmente consideramos que tenemos la Patagonia en toda la provincia”, explicó Piquín.

Río Negro ya superó el millón de turistas

La provincia llegó a la FIT con un número que utiliza para respaldar esa estrategia: más de un millón de turistas recorrieron Río Negro en lo que va del año, según informó Piquín.

María Sol Canalda, secretaria de Turismo de Río Negro, destacó el desempeño de Bariloche durante el invierno, pero reconoció que el escenario económico nacional tuvo mayor impacto en destinos que todavía están en proceso de consolidación.

María Sol Canalda, secretaria de Turismo de Río Negro.

“Bariloche fue nuevamente el destino del interior del país más elegido, con el gasto promedio más importante del país”, señaló. “Sin embargo, el contexto nacional hizo que a los destinos más en desarrollo les costara más tener una ocupación”.

Por eso, buena parte de la apuesta pasa ahora por generar motivos concretos para viajar fuera de las temporadas tradicionales. Entre los productos que Río Negro llevó a Buenos Aires aparece Bariloche a la Carta, que pone a la gastronomía y a los productos regionales en el centro de la promoción.

Bariloche tiene además presencia propia en la FIT, con un stand de 108 metros cuadrados impulsado por el Emprotur y diseñado con estética de refugio de montaña, bajo el lema “Volvés diferente”. El intendente Walter Cortés participó este sábado de la feria junto al secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar. El espacio está orientado al público general y desde el lunes concentrará reuniones y encuentros con profesionales del sector.

La ciudad aprovechó la principal vidriera turística del país para anticipar parte de su agenda de los próximos meses, con Bariloche a la Carta, la UTMB y Navidad en Bariloche, además de comenzar a posicionar su propuesta para el verano.

Pero las miradas también empiezan a correrse hacia dos acontecimientos que la provincia considera capaces de movilizar visitantes. Uno será el eclipse, en febrero de 2027, para el que se preparan actividades en distintos puntos de Río Negro, entre ellos Playas Doradas, Las Grutas y El Bolsón. El otro llegará en marzo, cuando Bariloche reciba una fecha internacional de motocross, que la provincia comenzará a promocionar como uno de sus grandes eventos.

La conectividad, en la agenda de reuniones

Cuando el movimiento del público disminuya y la FIT quede reservada lunes y martes a los profesionales del sector, la agenda rionegrina cambiará. Piquín anticipó reuniones con operadores, compañías aéreas y autoridades, con la conectividad como uno de los temas centrales.

“No nos podemos quejar, tenemos buena conectividad en la Cordillera en momentos de temporada. Hay que seguir trabajando en una conectividad durante todo el año”, planteó. También destacó la mejora de las conexiones entre Viedma y Buenos Aires y explicó que el desafío no pasa únicamente por conseguir vuelos, sino por generar una demanda capaz de sostenerlos.

En esa búsqueda aparece además el turismo de reuniones, un segmento que Río Negro comenzó a desarrollar con el objetivo de reducir la dependencia de las temporadas altas. “No es inmediato el resultado, pero hay que empezarlo. Es un segmento del turismo que ayuda a quebrar estacionalidades”, señaló.

Neuquén: más de 30 prestadores y 20 municipios

A pocos metros, Neuquén llegó a la FIT con una delegación numerosa. Más de 30 prestadores privados y representantes de más de 20 municipios participan de la feria, según detalló Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo de la provincia.

“Es fundamental venir a presentar toda la oferta que tiene Neuquén en un lugar masivo, increíble, como es la FIT”, señaló. Entre las novedades, la provincia llevó el Camino de la Fe, nuevas plataformas comerciales y propuestas vinculadas con el turismo rural comunitario y el agroturismo.

Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo de la provincia.

Pero Sciacchitano también hizo un balance sin eludir las dificultades de la última temporada invernal. “La nieve llegó más tarde de lo previsto y eso hizo que perdiéramos parte de la temporada alta. El factor macroeconómico también hace lo suyo”, explicó. “Fue una temporada difícil, como vienen siendo estos últimos inviernos”.

La provincia ya mira hacia adelante: primero hacia la temporada de pesca y luego hacia el verano, con una agenda de eventos y productos que buscarán ampliar el movimiento turístico.

Vaca Muerta para abrir caminos hacia nuevos destinos

En Neuquén, sin embargo, la discusión turística adquirió en la FIT otra dimensión. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales planteó que la provincia atraviesa un momento excepcional por el desarrollo de Vaca Muerta y que parte de los recursos generados por el petróleo y el gas pueden convertirse en infraestructura para el turismo.

“Hoy el mundo entero está mirando a la provincia de Neuquén por lo que está sucediendo con Vaca Muerta, pero no somos solamente gas y petróleo”, señaló. La ministra explicó que la provincia trabaja sobre más de 1.000 kilómetros de rutas provinciales, algunas de ellas vinculadas directamente con lugares que buscan consolidarse como destinos turísticos.

Entre los ejemplos mencionó Lolog, Meliquina y Villa Traful. La posibilidad de mejorar los accesos, sostuvo, puede convertirse en el impulso que necesitan esos destinos emergentes. “Gracias a lo que está generando Vaca Muerta vamos a poder terminar de desarrollarlos”, afirmó.

Según los datos expuestos por la funcionaria, el 80% de los turistas que llegan a Neuquén eligen la provincia por su entorno natural, mientras que el turismo ya representa la segunda actividad económica provincial. “No hay desarrollo productivo si no cuidamos el ambiente, y si no cuidamos el ambiente no vamos a tener turismo”, sostuvo. “Cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo, naturalmente Neuquén va a ser una provincia netamente turística”, proyectó la ministra.

Una Patagonia más allá de la nieve

La apuesta neuquina empieza a extenderse hacia productos que durante años tuvieron menos protagonismo frente a la nieve, los lagos y la montaña. La provincia busca potenciar la astronomía, el turismo del vino y la gastronomía y acaba de declarar al Pinot Noir como cepa emblema provincial. Río Negro, mientras tanto, busca que la cordillera, el mar, la estepa y los valles compartan vidriera bajo el lema de la Patagonia en un solo lugar.

En los pasillos de la FIT, las dos estrategias terminan encontrándose. Una Patagonia que conserva sus grandes destinos, pero busca abrir otros caminos, generar acontecimientos capaces de mover viajeros y, sobre todo, reducir la dependencia del calendario.

Durante el fin de semana toca mostrarlos frente a miles de visitantes. Desde el lunes, cuando el público deje lugar a los profesionales, llegará la otra parte de la feria: sentarse con operadores, empresas y líneas aéreas para intentar convertir esa vidriera en nuevos viajes.