Chubut: se viene un pacto de “no agresión” para las elecciones

Era casi de noche cuando el diputado nacional por La Libertad Avanza de Chubut, César Treffinger, le confesó a un grupo de libertarios, otro de peronistas que ya no son tan peronistas y un tercero de radicales que ya no son tan radicales, que había decidido acatar las órdenes y resignar su candidatura a gobernador de la provincia. Treffinger venía desde hace algunos meses aceitando la relación con “armadores” políticos de otros partidos buscando el respaldo necesario para hacerse dueño del poder provincial en 2027 bajo el paraguas del tan inesperado como contundente triunfo de su candidata al Congreso Nacional, Maira Frías, en los comicios de medio término del año pasado.

Las “órdenes” que recibió el silencioso legislador libertario le aseguraban una candidatura a senador nacional, un cargo que tiene una duración de seis años y que le evita el diario batallar que un gobernador debe soportar en tiempos de crisis. De todas maneras, la confesión de Treffinger no era la de un lobo solitario, sino la de un dirigente que con más frecuencia de la que muchos piensan camina los pasillos de la Casa Rosada con un rumbo bien definido: el despacho de Karina Milei.

La renuncia del nombrado legislador no viene de la mano de una estrategia ingenua, sino de una bien pensada y que tendría un protagonista de peso: el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

“Todos hablan de un pacto de ‘no agresión’ entre Torres y la Rosada. No es un acuerdo que incluya ni colores ni campaña conjunta. Torres no tendrá enfrente a un candidato a gobernador que se cuelgue del saco de Milei y en virtud de los últimos resultados en la provincia, Treffinger tendría asegurada una de las tres senadurías en juego”, el comentario que recogió Diario RÍO NEGRO no es de pasillo sino de despacho y pertenece a las más puras vertientes de información tanto de La Libertad Avanza como de Despierta Chubut, el partido con el que Torres buscará la reelección. Treffinger no lo considera como un adversario, sino como un enemigo. El gobernador no está muy lejos de la misma consideración.

Los voceros consultados se encargaron de aclarar que no es un renunciamiento de Torres a seguir peleándole al gobierno nacional lo que considere justo para la provincia, sino solo una estrategia electoral conjunta que le proporcionará al gobierno nacional seguir contando con un gobernador bien considerado entre el grupo de los aliados y a Torres tener enfrente solo a un devaluado justicialismo que sigue luchando contra sus errores no forzados, que divide en lugar de sumar y que todavía no entendió cuando es nunca.

Hay que recordar que Torres fue el primer gobernador que se le plantó a Milei en aquella reunión de Puerto Madryn que reunió a otros gobernadores patagónicos en defensa de la coparticipación bajo la amenaza de cerrar las canillas del petróleo y del gas, un engendro de “bloque de gobernadores patagónicos” que se fue diluyendo con más penas que gloria y del que hoy muy pocos (o nadie) tiene memoria.

Por otra parte, el joven mandatario chubutense que en pocos años pasó por las dos Cámaras ya que primero fue diputado y después senador antes de dar el batacazo y hacerle saber al peronismo cuantos pares son tres botas y quedarse con el gobierno provincial, trabaja con un nutrido grupo de intendentes que buscarán la reelección y le oficiarán de colectoras. Si quedaba alguna duda de ello, la disolvió la promulgación de la ley que habilita la reelección indefinida promulgada esta semana en medio de la euforia mundialista, a la que nadie escapa pero que la rosca política aprovecha. La idea de las “colectoras” también está en la cabeza del gobierno nacional.

Torres hizo pasar de largo el reclamo de los comités radicales del interior que le pedían que vete la mencionada ley y aunque algunos se atrevieron a judicializarla la intención es tan tibia como un tecito de media tarde. El gobernador ni siquiera emitió un monosílabo respecto al reclamo. La promulgó y a otra cosa mariposa.

Aunque en política nada es seguro, la salida elegante de Treffinger de la pelea provincial le aseguraría a Torres una importante cantidad de votos libertarios que si no colocan una cruz en la candidatura del mandatario es seguro que irán a cualquier lado menos al peronismo. Y es el peronismo el único partido en condiciones de acercarse a Torres en el recuento final, aunque sus dirigentes hicieron todo lo posible para destripar su caudal de votos.

Por último, hay versiones que indican que el gobernador de Chubut estuvo reunido con Karina Milei durante la celebración del Día de la Independencia en Tucumán y que se habrían tomado un tiempo para conversar sobre este tema. Versiones que, a pesar de la insistencia de este medio nadie quiso confirmar. Pero algunos callaron y otros no lo desmintieron. Se sabe que “el que calla otorga” y que quien no desmiente deja latiendo la duda.

El encuentro en el que Treffinger confesó su renuncia a la candidatura a gobernador fue en una playa semidesierta cercana a Rawson, con algunas pocas casas habitadas de manera permanente y muy cercanas al mar por lo que el ruido de las olas penetra sin pedir permiso por puertas y ventanas.

Los vecinos dicen que muchas veces, el mar se agita, mete miedo y se convierte para quienes están en las casas en un enemigo con el que hay que pactar y resignar las ganas de quedarse. El consejo es hacer el pacto y dejar la casa antes que la marea se lleve todo y no deje nada.