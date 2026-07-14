Chubut: Una fiscal denunció presiones y amenazas por la investigación de irregularidades en una mutual 

La denuncia de la fiscal de Esquel María Bottini por presuntas presiones y amenazas con motivo de una investigación que lleva adelante sobre un fraude en una mutual motivó la reacción del Consejo de Fiscales que emitió un duro comunicado en defensa de la funcionaria y su equipo.

Se trata de la mutual “Aonikenk”, que depende de la Cooperativa de Servicios Públicos «16 de Octubre» Ltda. (la única prestataria en Esquel ) cuyo consejo de administración enfrenta recientes denuncias por irregularidades en la facturación de tasas, aumentos tarifarios inconsultos, y presiones judiciales en causas vinculadas a un presunto fraude.

El Consejo de Fiscales expresó su respaldo institucional a la fiscal Bottini y a su equipo de trabajo, al repudiar las presiones y los hechos de hostigamiento denunciados en el marco de la investigación por el presunto fraude en la “Mutual Aonikenk” de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.

A través de un comunicado, el organismo manifestó su «enérgico repudio» a las «operaciones de hostigamiento y desprestigio» dirigidas contra la fiscal y sostuvo que estas maniobras buscan condicionar la independencia del Ministerio Público Fiscal y afectan el normal funcionamiento del Estado de Derecho.

Asimismo, el Consejo de Fiscales expresó su «total respaldo y acompañamiento» a Bottini y a la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, destacando que ambas cumplen con el deber de investigar los hechos y promover el cumplimiento de la ley.

Las declaraciones se producen mientras se aguarda la reedición de la audiencia preliminar de la causa que investiga un presunto fraude en dicha mutual. Días atrás, Bottini hizo públicas las presiones que, según denunció, recibió para no avanzar con la investigación, situación que también alcanzó a su familia y a la misma Bagnato.

La causa tiene como imputados a los directivos Carlos Moraga, Graciela Warrel y el contador Jorge Vernengo. En una resolución reciente, el Superior Tribunal de Justicia revocó los sobreseimientos que habían sido dictados a favor de los tres acusados y consideró que existe evidencia suficiente para que el expediente avance hacia un juicio oral y público.

En ese contexto, el juez Jorge Novarino otorgó un plazo al Ministerio Público Fiscal para reformular la acusación, paso previo a la realización de una nueva audiencia preliminar, prevista para después de la feria judicial.

Bottini sostiene que tanto ella como la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, son blanco de una campaña de desprestigio. La fiscal aseguró que el objetivo es condicionar su actuación, aunque aclaró que no piensa apartarse de la investigación. “No nos sentimos amedrentadas y sabemos quién lo hace circular», expresó. Incluso, la fiscal dio nombres de abogados que estarían detrás de las amenazas.

Por ahora la situación no escaló hacia la política. El intendente Matías Taccetta se mantiene al margen de la situación, aún siendo el municipio el poder concedente de los servicios. Lo cierto es que los ámbitos judiciales de la ciudad cordillerana están en la cresta de la ola mediática por una situación que, por ahora, está lejos de resolverse.