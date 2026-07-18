El Gobierno acelera la eliminación de las PASO: convocará a gobernadores para avanzar con la reforma electoral en el Senado

Las negociaciones son efectuadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores y en el Senado las conversaciones están a cargo de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. (Foto: NA)

El Gobierno nacional enfrenta un nuevo escenario en el Senado luego de la última sesión en la que la oposición logró imponer una agenda propia y avanzar con proyectos rechazados por la Casa Rosada. La situación dejó expuesta la fragilidad del oficialismo en la Cámara alta y abrió una etapa de revisión de la estrategia parlamentaria.

En el entorno del presidente Javier Milei reconocen que la falta de una mayoría propia obliga a construir acuerdos más amplios para garantizar el tratamiento de futuras iniciativas. La necesidad de sumar apoyos de bloques provinciales y sectores dialoguistas aparece ahora como una condición indispensable para evitar nuevos reveses legislativos.

La última votación evidenció que los gobernadores recuperaron capacidad de influencia en el Senado. Varios mandatarios provinciales coordinaron posiciones con legisladores de distintos espacios y lograron articular una mayoría circunstancial que complicó los planes del oficialismo.

Con el receso invernal como punto de inflexión, el Gobierno busca reorganizar su estrategia para la segunda parte del año. La prioridad será reconstruir puentes de diálogo en el Senado y asegurar los votos necesarios para avanzar con las reformas que considera centrales para su gestión.

Hasta ahora, la estrategia del Gobierno había estado basada en negociaciones puntuales para cada proyecto. Sin embargo, el nuevo escenario obliga a los representantes del oficialismo a pensar acuerdos más estables y de mayor alcance para asegurar gobernabilidad parlamentaria durante el segundo semestre.

Según se especula, las negociaciones estarán centradas en lograr aprobar entre agosto y septiembre, los objetivos de cara a fin se año serían: Reforma laboral, Propiedad privada y Zonas frias.

Reforma electoral: los planes que deberán idear desde el oficialismo para convencer a los gobernadores

Uno de los desafíos centrales será la reforma electoral, una de las iniciativas que la Casa Rosada pretende impulsar antes de fin de año. El proyecto todavía no reúne los consensos necesarios y continúa generando diferencias entre el oficialismo y algunos de sus aliados legislativos.

En ese contexto, los gobernadores aparecen como actores clave. Las provincias reclaman mayores recursos y participación en las decisiones nacionales, una demanda que se profundizó durante los últimos meses y que impacta directamente en la dinámica legislativa.

También forman parte de la agenda oficial otros proyectos vinculados a reformas institucionales y económicas, que requerirán un trabajo previo de negociación para evitar modificaciones o rechazos durante su tratamiento parlamentario.

Dentro del oficialismo consideran que la etapa de confrontación permanente tiene límites cuando se trata de construir mayorías en el Congreso. Por ese motivo, algunos sectores impulsan una relación más pragmática con los bloques opositores que suelen acompañar determinadas iniciativas del Gobierno.

La situación también obliga a reforzar la coordinación política entre los principales referentes del oficialismo en el Congreso. El objetivo es evitar fisuras internas y mejorar la capacidad de articulación con legisladores independientes y representantes provinciales.

Con información de NA