Reforma electoral: Karina Milei insistirá con las listas colectoras pero con otro nombre pese a las críticas de Patricia Bullrich

Uno de los puntos que desde el Gobierno se busca avanzan en el Congreso es la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO. En el medio una estrategia desde Karina Milei y los primos Menem es insistir con las colectoras, pese que aliados del PRO y la UCR, y de la propia senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, dijo la Secretaria general de la Presidencia, días atrás desde Misiones

Los diálogos para que prospere la reforma electoral

El Poder Ejecutivo lanzó una advertencia a los mandatarios provinciales que aspiren cerrar acuerdos con La Libertad Avanza, como condición deberán acompañar la reforma electoral que diseñó el oficialismo, en particular la eliminación de las PASO, una tarea que con el paso de los días parece complejizarse, según indicó Noticias Argentinas.

El oficialismo estará esperando el mejor momento para presentar la propuesta formal de la reforma electoral. Incluirá las colectoras, aunque desde La Libertad Avanza quieren evitar ese nombre. Se lo menciona como un “botón de arrastre”, indicaron desde Infobae.

“La reforma tiene cinco puntos, uno de esos es la eliminación de la PASO. Y dentro de eso, va a haber un sistema de adhesiones en la boleta única, para que en una categoría de candidato a presidente pueda adherir una lista que compita en la categoría legislativa. Eso es todo”, señaló un funcionario del sector de Karina Milie, citado por el medio de Buenos Aires.

“Quizá no tiene tanto apoyo entre quienes Patricia quiere, que son el PRO y la UCR. Pero entre gobernadores y alguno de la UCR sí, somos optimistas”, agregaron.

Días atrás, la senadora Patrica Bulrich había expresado en diálogo con La Nación que no estaba de acuerdo con las colectoras: : “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, opinó.

El Gobierno apuesta a un segundo semestre activo en el Congreso

Con Noticias Argentinas

El oficialismo se entusiasma con un segundo semestre parlamentario distinto a partir de agosto, aprovechando que el envión anímico de un Gobierno que recuperó imagen e iniciativa después de haberse desprendido del peso muerto que significaba Adorni.

El debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de «shutdown» del Estado, sumado a la reforma electoral, y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, conforman el núcleo del repertorio inicial con el que el Gobierno busca despegar en materia legislativa.

Esa agenda se podría nutrir además de algunos de los temas pendientes como la nueva Ley de Sociedades Generales que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Esta nueva etapa tuvo su hito de lanzamiento el 9 de Julio en Tucumán, donde Javier Milei estuvo acompañado por su Gabinete en pleno y un corso de gobernadores que empiezan -otra vez- a verlo rubio y de ojos claros a medida que se avecina el año electoral y las encuestas reflejan una mejoría en la imagen presidencial.