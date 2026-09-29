La escuela rural del paraje Challacó accedió a la jornada completa

El invernadero es una de las actividades de la escuela N° 176 de Challacó (Foto: Gentileza)

La alegría desborda en la comunidad educativa del paraje Challacó porque se aprobó el proyecto pedagógico que permite pasar a jornada completa su funcionamiento. Se trata de la primaria N° 176 que podrá mantener en un rango horario ampliado a los nueve niños que concurren a este establecimiento.

La aprobación se respaldó por el Consejo Provincial de Educación del Neuquén y desde esta semana empezaron a funcionar como tales.

La directora Sonia Godoy, se mostró contenta al haber logrado la aprobación de la propuesta que fue sostenida con los proyectos educativos para desarrollar en el rango horario de la tarde. Esta escuela se encuentra a unos 15 kilómetros de Plaza Huincul en sentido este y se accede por la Ruta nacional 22, a la vera sur.

En la resolución se indicó adoptar la propuesta de «extensión pedagógica y prolongación horaria por lo que se tramita la transformación a jornada completa», y se la contextualizó en el programa nacional Hacia la Universalización de la jornada completa o extendida.

«Nos cambió los cargos a los maestros y a la dirección para cumplir las 40 horas. A patir del lunes comenzamos a transitar la jornada completa», explicó. Entonces, se diagramó que durante las horas de la mañana se trabajen los contenidos curriculares: como matemática, lengua, sociales y naturales, más los estímulos de las horas especiales: música, educación física y plástica. En la tarde se abordarán proyectos de huerta, de laboratorio, tecnología y tics.

El horario de ingreso no se modifica es a las 8 aunque la salida se fijó a las 16. En esta escuela funcionan dos plurigrados. Uno que incluye a niños y niñas de tres a siete años; y en el segundo plurigrado concurren los que tienen edad para el segundo y tercer ciclos.

«La gran mayoría son del paraje Challacó. Hay una niña que ahora está en 7°, pero viene desde jardín porque su mamá es auxiliar de servicio acá y la otra del paraje Raquilcó que su mamá la trae todos los días porque quería que tenga una formación en una escuela rural», describió Godoy.

En total, hay dos docentes, la directora, los docentes especiales y cuatro auxiliares de servicio, a quienes no les cambió la carga horaria.

El invernadero es uno de los proyectos para desarrollar durante las tardes. (Foto: gentileza)

Los proyectos pedagógicos

La directora contó que en esta escuela funciona un laboratorio porque participaron de un proyecto con la empresa Pluspetrol. Está equipado con microscopio, una estación meterológica, una incubadora, un televisor, un drone, y paneles solares. Un día a la semana está destinado para que los alumnos lleven a cabo las experiencias. en el laboratorio.

La sala de computación también está equipada porque participaron de otro proyecto y cuentan con una notebook para cada alumno. Accedieron a internet porque hicieron una gestión ante el banco Credicoop que les donó la antena Starlink. El CPE se encarga de pagar el costo del servicio mensual.

«El invernadero está funcionando, ya tienen varias verduras de estación. Las cosechan y algunas se consumen en el comedor de acá y otras las llevan a su casa», aclaró Godoy.

Una experiencia que deslumbró a los pequeños fue la incubadora con la cría de aves. La experiencia fue de codornices. «Vieron todo el proceso, desde el inicio. Fue una locura cuando vieron que nació la primera. Ahora estamos esperando que crezcan para pasarlas a otro sector», sostuvo.

Esta escuela tiene 39 años de vida y el ciclo lectivo corresponde a marzo – diciembre. En este momento, están compartiendo las instalaciones con los estudiantes del paraje Aguada Toledo que asisten a la escuela 291 porque su escuela fue declarada no apta para ser utilizada.