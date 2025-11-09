En Río Negro impulsan una ley para crear un consejo que fortalezca el polo científico y tecnológico

Según la legisladora la idea es crear nodos regionales que permitan que cada zona Andina, Atlántica, Valle y Línea Sur aporte desde su identidad productiva y científica.

«Invertir en ciencia es invertir en el mejor futuro productivo, ambiental y social de la provincia«, afirma el proyecto de ley que circula en la Legislatura de Río Negro y que propone crear un Consejo Provincial de Ciencia, Innovación y Tecnología y un Fondo Provincial de Investigación Aplicada, destinados a articular el trabajo de universidades, organismos nacionales y el Estado provincial para fortalecer el polo científico de la provincia.

“El proyecto nació de una profunda preocupación por la falta de articulación entre el conocimiento científico-tecnológico y las políticas públicas provinciales”, explicó la legisladora Lorena Matzen (UCR), autora del proyecto, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Según detalló, la propuesta surge del convencimiento de que Río Negro tiene un potencial científico enorme, pero que muchas veces ese conocimiento “no logra traducirse en soluciones concretas para los problemas cotidianos de los rionegrinos”.

La autora señaló que la coyuntura nacional fue un motor clave en la elaboración de la iniciativa. «Hoy vemos con alarma el desfinanciamiento del sistema científico argentino, la amenaza de cierre de instituciones históricas como el INTA o el INTI, y la estigmatización del trabajo de nuestros científicos y científicas. En ese contexto, consideré fundamental que Río Negro se plantara con una política propia, autónoma y sostenida en el tiempo», sostuvo.

Esto se remarca en los fundamentos del proyecto donde advierte que el financiamiento nacional para la ciencia y la tecnología atraviesa una «marcada inestabilidad» y que, frente a ese escenario, varias jurisdicciones avanzaron en fortalecer sus propios sistemas. Entre ellas se mencionan Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que ya cuentan con ministerios o secretarias provinciales específicas para sostener políticas científicas.

Matzen enfatizó que la ley «busca darle a la ciencia y la tecnología un lugar estratégico dentro del Estado provincial«, creando “un espacio de planificación, articulación y continuidad que no dependa de los vaivenes políticos nacionales”. Además, explicó que su redacción fue «un trabajo colectivo, construido con investigadores, universidades, legisladores y referentes del sistema científico-tecnológico rionegrino«, bajo la convicción de que «el conocimiento es soberanía y futuro«.

Entre los fundamentos, se destaca que «Río Negro posee un capital científico y tecnológico de relevancia internacional», enumerando instituciones como Invap, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Conicet Patagonia Norte, el INTA, el INTI, el Instituto Balseiro, Intecnus, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional del Arte (UNA) y el IUPA.

Consultada sobre la relación con Río Negro Innova, la legisladora aclaró que la nueva ley «se complementa con Innova, pero lo supera en alcance«. Mientras ese programa depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Consejo propuesto «apunta a una instancia institucional permanente, de carácter interministerial, con representación académica, productiva y territorial».

«Podría coordinar acciones con Innova aprovechando su red y sus convocatorias, pero el Consejo tendría la función de definir prioridades estratégicas de mediano y largo plazo«, añadió, subrayando que también «orientaría los fondos provinciales de investigación aplicada y evaluaría las políticas de innovación».

“En definitiva, queremos hacer del conocimiento un motor de desarrollo, no un lujo académico», Lorena Matzen, legisladora de Río Negro.

Funciones del consejo provincial de ciencia, innovación y tecnología de Río Negro

Según la iniciativa, el Consejo Provincial de Ciencia, Innovación y Tecnología actuará como «órgano asesor, consultivo y de articulación de políticas públicas en materia científica, tecnológica e innovadora». Estará integrado por representantes de las universidades, organismos nacionales, ministerios provinciales, el sector privado y la Legislatura.

Entre sus principales funciones, el Consejo deberá «asesorar en la definición de la agenda provincial de ciencia, innovación y tecnología», «proponer líneas prioritarias de investigación aplicada a problemáticas provinciales» y «evaluar y recomendar proyectos presentados al Fondo Provincial de Investigación Aplicada».

En paralelo, el proyecto crea el Fondo Provincial de Investigación Aplicada (FPIA), que se integrará con aportes anuales del Presupuesto General de la Provincia «no inferiores al 0,2% del gasto total», además de aportes de municipios, convenios con organismos nacionales e internacionales, donaciones y recupero de propiedad intelectual.

El proyecto también establece que el fondo «se ejecutará mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas, con evaluación externa por pares», y que sus resultados deberán publicarse «en formato de datos abiertos».

Los proyectos elegibles deberán acreditar impacto en «producción agropecuaria sostenible, energías renovables, biodiversidad, especies invasoras y cambio climático, innovación en salud, educación y digitalización, turismo sostenible e inclusión social mediante tecnología».

Respecto a los desafíos concretos, Matzen señaló que «Río Negro enfrenta retos muy claros: transición energética, uso racional del agua, adaptación al cambio climático, agregado de valor al agro y aprovechamiento de recursos naturales sin degradar el ambiente«. En esa línea, aseguró que la ciencia local puede ser una herramienta clave: «Esta ley permitiría crear líneas de financiamiento específicas, promover proyectos interdisciplinarios y establecer alianzas público-privadas«.

Finalmente, la legisladora remarcó que «Río Negro asume un rol activo en la construcción de soberanía científica y tecnológica», con una visión de largo plazo. «El objetivo principal del presente proyecto consiste entonces en invertir en ciencia para el mejor futuro productivo, ambiental y social de la Provincia», concluye el texto.