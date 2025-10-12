Legisladoras se unen para impulsar una ley de recuperación oncoestética en Río Negro

Seis legisladoras de Río Negro se unieron para presentar un proyecto de ley que propone la creación del “Protocolo de Reparación Oncoestética para Pacientes con Tratamientos Oncológicos”, una política pública destinada a acompañar a personas que atraviesan o atravesaron cáncer con secuelas visibles derivadas de los tratamientos. También prevé la creación de una partida específica dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y la posibilidad de recibir aportes mediante convenios con el Estado nacional, organizaciones públicas o privadas y programas nacionales e internacionales.

Según el documento, la iniciativa surge en un contexto sanitario donde, según datos del Observatorio Global del Cáncer de la OMS, en Argentina se registran más de 133.000 diagnósticos anuales y más de 70.000 muertes por esta enfermedad. Los tipos de cáncer más frecuentes son el de mama, colorrectal y pulmón, y el impacto psicológico, social y físico en los pacientes se extiende mucho más allá del tratamiento médico.

Las autoras del proyecto –Lorena Matzen (UCR Río Negro), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Maricel Cevoli (JSRN), Marcela González Abdala (JSRN), Gabriela Picotti (PRO Unión Republicana) y Roberta Scavo (CC ARI – Cambiemos)- fundamentan que las alteraciones estéticas derivadas de la quimioterapia, radioterapia o cirugías pueden afectar profundamente la autoestima, las relaciones sociales y el proceso de recuperación integral.

Además, especifican que los tratamientos oncológicos primarios necesarios como la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia pueden desencadenar efectos secundarios tales como xerosis, hiperpigmentación, dermatosis, eritemas, tricomegalia, paroniquias, hipertricosis e hipersensibilidad en la piel; problemas circulatorios, entumecimiento y hormigueos en manos y pies, finfedema; alopecia y efluvio.

Las mamografías, fundamentales para prevenir el cáncer de mama. Foto: archivo

En cualquier caso, las legisladoras afirman que «verse y sentirse bien mejora la calidad de vida», por ello hacen hincapié en la especialidad estética post-traumática y reparadora, cuyo trabajo consiste en ayudar a los pacientes a trabajar en su «autoestima», con el fin que vuelvan a hacerse dueños de su imagen corporal.

Entre los procedimientos más frecuentes de la oncoestética que detallan en la iniciativa, se encuentra la micropigmentación de areola y pezón, también se menciona la micropigmentación de cejas como tratamiento recomendable desde el diagnóstico, con el objetivo de preservar la expresión facial cuando comienza la caída del cabello; incluye también la micropigmentación de ojos, dado que las pestañas también se ven afectadas por quimioterapia y radioterapia. Además, mencionan los microinjertos y trasplantes capilares como alternativas para quienes sufren pérdida prolongada o irreversible del cabello.

Ante este escenario, las legisladoras proponen crear el Programa de Atención al Tratamiento Oncoestético para pacientes bajo tratamiento oncológico en Río Negro. El documento indica que el protocolo se implementará en el sistema público de salud y estará dirigido, especialmente, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Programa de Tratamiento Oncoestético en Río Negro: detalles del proyecto de ley

El proyecto fija dos principios centrales: gratuidad y accesibilidad. Señala que el sector público deberá garantizar, sin costo para los pacientes, las intervenciones comprendidas en la ley. También especifica que el Estado provincial será responsable de implementar el protocolo priorizando a quienes no puedan afrontar los gastos derivados de estos tratamientos.

Dentro de los objetivos del proyecto de ley, las legisladoras detallan: asegurar el acceso universal, oportuno y de calidad a pacientes con alteraciones y/o lesiones derivadas de un tratamiento oncológico primario; fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y ejecución con las instituciones que integran el sistema de salud tanto público como privado; optimizar los recursos humanos, físicos y financieros orientados a los pacientes incluidos en el Programa, incluido su entorno familiar.

El proyecto establece que este el Ministerio de Salud Pública deberá definir, mediante reglamentación, las acciones específicas, como prótesis mamarias, capilares, micropigmentación y otros procedimientos reparadores. También tendrá a su cargo determinar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios necesarios para su implementación, coordinar con otros organismos y garantizar el acceso a la consulta para pacientes que puedan ver afectada su estética integral.

Asimismo, señala que deberá brindarse información sobre el uso y cuidado de prótesis, coordinar su distribución y capacitar al personal de salud pública para difundir los alcances del protocolo entre los pacientes oncológicos.

Además de la creación de una partida específica dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, también se invita a obras sociales, prepagas y prestadores a incorporar estas prestaciones como parte de sus coberturas.

Antecedentes en el país de políticas públicas vinculadas al tratamiento oncoestético

Según el proyecto, en Argentina, algunas provincias ya aplican programas o iniciativas vinculadas a la estética oncológica. Neuquén cuenta desde 2018 con experiencias en el Hospital Castro Rendón, mientras que Buenos Aires, Chaco, Tucumán y Corrientes desarrollan acciones similares mediante talleres, acompañamiento estético y tratamientos específicos.

Las autoras del proyecto sostienen que la creación del protocolo en Río Negro responde a una necesidad concreta de salud pública y coloca a la provincia en la senda de abordajes integrales que contemplan tanto la recuperación física como el bienestar emocional.