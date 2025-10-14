Legisladoras impulsan un plan para que más mujeres adultas completen su educación en Río Negro

Se propone la creación de un fondo provincial para financiar becas de estudio y de apoyo al cuidado infantil. Foto: archivo.

Legisladoras de distintos bloques presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro que propone la creación del programa “Todas Alfabetizadas RN”. El objetivo es garantizar alfabetización, la finalización educativa y la capacitación laboral de mujeres adultas, especialmente aquellas que son jefas de hogar y se encuentran «en situación de vulnerabilidad».

El proyecto contempla como autoras a las legisladoras de Río Negro: Lorena Matzen (UCR Río Negro), Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Maricel Cevoli (JSRN), Marcela González Abdala (JSRN), Gabriela Picotti (PRO Unión Republicana) y Roberta Scavo (CC ARI – Cambiemos).

La iniciativa parte de datos oficiales que muestran una brecha educativa significativa. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (2023), el 6% de las mujeres adultas en Argentina no completó la educación primaria y el 38% no alcanzó la secundaria obligatoria. Según el proyecto, en Río Negro, se estima que entre 5.000 y 15.000 mujeres se encuentran en esa situación.

El documento señala que esta falta de escolaridad está vinculada a «condiciones estructurales de pobreza». Según indican las legisladoras a partir de datos que obtuvieron del instituto, las mujeres jefas de hogar sin secundaria completa presentan una tasa de pobreza superior a la media provincial y perciben ingresos más bajos que los varones en igual condición laboral.

El programa propuesto se apoyaría en instituciones ya existentes, como escuelas nocturnas, centros comunitarios y jardines maternales provinciales y municipales. Se prevé la apertura de secciones especiales con horarios flexibles, becas de estímulo y acompañamiento pedagógico.

El proyecto indica que los Centros de Cuidado Infantil Provinciales y Municipales deberán articular con el Programa, garantizando cupos para hijas e hijos de las beneficiarias del programa creado en la presente. También se incluye la Educación Sexual Integral en todos los trayectos formativos.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y los municipios que adhieran al programa. Se propone la creación de un fondo provincial para financiar becas de estudio y de apoyo al cuidado infantil, y convenios con municipios y organizaciones sociales para dictar cursos como también apoyos educativos.

Por último, el proyecto toma como referencia experiencias similares en otras provincias y países. En Neuquén, por ejemplo, el programa “Volver a la Escuela” permitió que más de 1.500 mujeres adultas retomaran sus estudios en dos años. En Uruguay, el plan “Yo sí puedo” logró altos niveles de alfabetización en zonas rurales.