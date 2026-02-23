Río Negro inició la repavimentación de rutas estratégicas: el plan de obras de Vialidad para 2026

Las tareas de repavimentación parciales que comenzaron la semana pasada sobre la Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro marcan el primer frente visible de una serie de intervenciones viales previstas para este año en distintos puntos de Río Negro. Se trata, por ahora, de trabajos concentrados en tramos puntuales.

La repavimentación se apoya en la producción de mezcla asfáltica en la planta de Allen, ubicada en la isla 16, para abastecer bacheos y reparaciones en corredores de distintas delegaciones. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director de Vialidad Rionegrina, Raul Grün, enumeró otras obras como pavimentaciones, señalizaciones, enripiado, alcantarillado, entre otras, que se encuentran en distintas etapas.

Vialidad Rionegrina proyecta repavimentar cuatro rutas claves

Para sostener esas tareas, Vialidad Rionegrina abrió la licitación pública destinada a la compra de insumos asfálticos para la planta ubicada en la Isla 16 de Allen, bajo la modalidad de provisión abierta. El presupuesto oficial fijado asciendió a $853.789.666.

Según el pliego, los materiales -cemento asfáltico, combustible y emulsión- están destinados al bacheo y mantenimiento de tramos de las rutas provinciales 6, 65, 69 y 70 además de atender requerimientos de distintas delegaciones.

Con esos insumos ya comenzó una repavimentación parcial sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo que va desde Fernández Oro hacia el puente 83. Los trabajos iniciaron el lunes pasado avanzan por sectores y sobre media calzada.

Trabajos viales en cruce entre Ruta 65 y la Avenida Perón. Foto: Gobierno de Río Negro.

“Estamos colocando 70 toneladas diarias, con un espesor de entre 4 y 4,5 centímetros. Eso nos permite repavimentar unos 200 metros lineales por día en una sola mano”, explicó el director de Vialidad Rionegrina.

Además de la repavimentación del corredor provincial, se están llevando más trabajos en el cruce de la calle Perón. «Hoy estamos en la etapa final de una obra que ordena uno de los accesos más transitados del Alto Valle. Derivadores nuevos, ampliación de carriles y un cruce ferroviario integrado», indicó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sobre las obras que se están llevando adelante en la Ruta 65.

Río Negro proyecta más obras viales en toda la provincia: derivadores, accesos y señalización

Grün detalló que Vialidad también se encuentra trabajando en la etapa final del derivador de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 y la obra de reconstrucción de la Ruta 69.

Dentro del mismo cronograma, está prevista una visita de la obra de pavimentación del acceso a San Javier desde la Ruta Nacional 3 para el lunes 20. También se ultiman definiciones para avanzar con el mejoramiento de la Ruta Provincial 9, en el tramo Punta Colorada–El Molle, mediante tareas sobre un camino enripiado.

En la zona cordillerana, se encuentra próxima a finalizar una obra de alcantarillado sobre la Ruta Provincial 83, en El Manso. En paralelo, el organismo trabaja en los pliegos para la repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche, con financiamiento de la CAF.

Con el mismo esquema de financiamiento, también se proyectan intervenciones en el acceso al aeropuerto de Viedma y una obra urbana en Cipolletti, sobre la avenida Perón, que aún atraviesan etapas administrativas.

A este conjunto se suman tareas de señalización horizontal previstas sobre la Ruta Provincial 6, entre Casa de Piedra hasta Roca. Los trabajos tendrán un periodo estimado de 10 días. Luego, la misma empresa contratada continuará con trabajos similares sobre la Ruta Provincial 1, entre Viedma, El Cóndor y La Lobería, unos 45 kilómetros aproximadamente.

Después del invierno, Grün explicó que Vialidad avanzará una obra en San Antonio Oeste como continuidad de la avenida Río Negro. “El año pasado hicimos una etapa y este año vamos a encarar otra de repavimentación”, señaló. Además, adelantó que se está preparando el pliego para repavimentar aproximadamente 2,5 kilómetros de la Ruta 82 en Bariloche, desde Virgen de las Nieves hasta el acceso al Cerro Catedral.