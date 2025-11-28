En Río Negro la verificación de los vehículos es obligatoria

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es un requisito ineludible en la provincia de Río Negro y el costo para un auto mediano o una camioneta (hasta 3.500 kilos de peso) es de 62.000 pesos en cualquiera de las siete plantas que están en funcionamiento distribuidas en todo el territorio.

Esos centros autorizados son los únicos facultados para expedir los certificados válidos que permiten verificar el correcto estado mecánico de los vehículos y prevenir fallas que puedan derivar en siniestros.

Desde la Secretaría de Transporte se recordó que la RTO es obligatoria para todos los vehículos particulares, comerciales y de transporte, y que su vigencia varía de acuerdo al tipo de vehículo y antigüedad, por lo que se recomienda revisar los plazos de vencimiento para evitar circular con documentación fuera de término.

El secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, señaló que el cumplimiento de la revisión “es un compromiso individual y colectivo que contribuye a disminuir riesgos, mejorar la seguridad vial y garantizar traslados más seguros para todos”.

RTO en Río Negro: dónde se puede realizar

Las plantas verificadoras funcionan en Haití 363 de Viedma, en Los Pioneros 239 de Cipolletti, en Día del Bancario 1.374 de Roca, en San Lorenzo 563 de Regina, En rutas 3 y 251 de San Antonio Oeste, en ruta 22 km 998 de Choele Choel y en Carlos Salvarezza 1.042 de Río Colorado.

En Bariloche la planta está ubicada en Esandi y Garibaldi pero permanece cerrada por problemas de la concesionaria con terceros, según se indicó desde Vialidad Rionegrina.

RTO en Río Negro: cuánto cuesta

Hasta fines de diciembre la tarifa básica es de 40.000 pesos a lo que hay que sumar 1.300 pesos como costo de la oblea, mientras que algunos rodados tienen bonificaciones del 50% y del 75% y otros distintos recargos.

El costo para la RTO correspondiente a motos hasta 150 centímetros cúbicos es de 21.000 pesos, para las de 150 a 550 de 31.000 y para las de cilindradas mayores de 41.300 pesos.

Para los vehículos de pasajeros hasta 1.500 kilos (autos chicos) se abonan 41.300 pesos, de 1.500 a 3.500 kilos (autos medianos y camionetas) 62.000, de 3.500 a 5.000 kilos 136.000 y superior a 5.000 kilos 165.200 pesos.

En el caso de las unidades de carga hasta 3.500 kilos el valor es de 91.000 pesos, de 3.500 a 12.000 kilos y superior a los 12.000 kilos de 103.200 pesos, en tanto que los acoplados hasta 750 kilos abonan 103.200 pesos y los que superen ese pesos 136.000 pesos.

Están exentos de cumplir con esta norma los vehículos afectados a la movilidad de personas con discapacidad, cuyos titulares deben presentar el certificado de exención vigente del impuesto a los automotores expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.