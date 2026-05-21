La consulta significativa por el Plan Director de Agua en Roca avanzó con cruces entre Soria y el titular de ARSA

Este miércoles, Aguas Rionegrinas llevó adelante la Consulta Significativa por el Plan Director de Agua Potable de Roca mediante una reunión virtual. Allí, se brindaron detalles sobre la obra que cuenta con una inversión de $38.500 millones y fue diseñada para abastecer a una población estimada de 210.000 habitantes. El proyecto contará con financiamiento de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Según informó ARSA, la iniciativa tendrá un plazo de ejecución de 24 meses e incluye una serie de intervenciones destinadas a ampliar y reforzar el sistema de agua potable de la ciudad. Entre las principales obras se encuentran el aumento de la capacidad de bombeo desde el río Negro, la instalación de nuevas cañerías de impulsión y distribución, y la ampliación en un 50% de la capacidad de la planta potabilizadora.

Además, el plan contempla la construcción de nuevas estaciones de bombeo para zona baja, zona alta y Barrio Nuevo, junto con una nueva cisterna con capacidad para 2 millones de litros destinada a reforzar las reservas de agua potable en ese sector de la ciudad.

También se prevén obras de refuerzo en Alta Barda y la extensión de redes de cañerías destinadas a mejorar el abastecimiento en la zona noroeste, particularmente en barrios como J.J. Gómez y Carlos Soria.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, participó de la reunión y sostuvo que se trata de una obra «crucial para superar las limitaciones estructurales actuales«, además hizo énfasis en que el pedido por las mejoras en el servicio de agua y cloacas «hace más de 15 años que se viene reclamando».

Respecto a estas demoras, Soria remarcó que el crecimiento de Roca se ha visto «condicionado» por este proyecto. «Hoy barrios como Alta Barda, Quinta 25 o Barrio Nuevo Ampliación siguen dependiendo de camiones para el abastecimiento de agua porque no tenemos factibilidad para extender las redes«. Por esto, solicitó saber la fecha concreta del inicio de los trabajos: «los roquenses no podemos seguir esperando más«, sentenció.

Sumado a esto, la jefa comunal destacó que el financiamiento de CAF permitirá avanzar con obras similares en otras localidades de Río Negro como Cipolletti, Allen, San Antonio Oeste y Viedma. Y aseveró que seguirán «acompañando el proceso para que no se dilate ni un día más».

Javier Iud se mostró conforme con la recepción del proyecto

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gerente general de ARSA, Javier Iud, se refirió a las declaraciones de la intendenta María Emilia Soria y destacó que «la consulta salió bien» y que no hubo cuestionamientos al proyecto de obra.

«Para nosotros lo importante es que la audiencia se hiciera en paz y que la gente apoye la obra”, expresó. Además, remarcó que la prioridad del Gobierno provincial es avanzar con los pasos administrativos necesarios para iniciar los trabajos: “lo importante hoy es que esta obra pueda concretarse y podamos llamar rápidamente a licitación».

Iud también consideró que las críticas realizadas por Soria «no eran el lugar adecuado», aunque señaló que «habrá tiempo para la cuestión política».

En relación al reclamo de la intendenta sobre los más de 15 años de espera por mejoras en el sistema de agua potable, el funcionario respondió que «deberá hacerse una autocrítica» porque «en esos 15 años tanto ella como Martín fueron los intendentes». «Evidentemente no ha sido la prioridad para Roca hacer una obra de agua. En este caso la vamos a concretar», sostuvo.