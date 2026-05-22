Gran operativo de bacheo en Ruta 22 y 151: Cipolletti repara la zona bajo el puente ferroviario

El municipio de Cipolletti comenzó este viernes un operativo de gran escala para reparar los profundos baches sobre el acceso a la rotonda por Ruta Nacional 22 y en el tramo ubicado debajo del puente ferroviario en el inicio del corredor 151, un sector que presenta deterioros desde hace meses y complicaciones constantes para automovilistas y transportistas.

Las tareas incluyen trabajos de fresado, colocación de carpeta asfáltica caliente y el despliegue de maquinaria vial pesada. Según informó la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti, el operativo continuará hasta el sábado y requerirá cortes de tránsito intermitentes mientras avancen las reparaciones.

“Básicamente lo que venimos haciendo de siempre, manteniendo con recursos de los cipoleños lo que Vialidad Nacional debería hacer. Y no vale de nada quedarnos en la queja, así que decidimos arreglarlo nosotros para que sea seguro y transitable ese paso”, afirmó el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Foto: municipio de Cipolletti.

Asfalto caliente y cortes sobre Ruta 22 en Cipolletti

Los trabajos comenzaron este viernes 22 de mayo a las 10 con tareas de fresado sobre la calzada, mientras que el sábado desde las 9.30 se avanzará con la colocación de asfalto caliente, un material de mayor resistencia y durabilidad que el utilizado habitualmente en reparaciones temporales.

La obra está a cargo de la empresa Quidel y se concentra en la zona ubicada debajo del puente del ferrocarril y la rotonda, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de Cipolletti.

Desde el municipio pidieron circular con precaución y respetar la señalización vial debido a los cortes parciales que se realizarán por etapas para permitir el trabajo de las máquinas.

El reclamo de Cipolletti a Nación por el estado de las rutas nacionales

Buteler también sostuvo que, por el momento, el municipio no mantuvo reuniones con Vialidad Nacional por el estado del tramo intervenido y señaló que siguen de cerca las conversaciones entre la provincia y Nación por el posible traspaso de rutas nacionales.

“Estamos expectantes de las reuniones que viene teniendo la provincia con Nación por el traspaso”, expresó el intendente, en medio de los reclamos por el deterioro de las rutas nacionales en Río Negro.