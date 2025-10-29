Cinco empresas pujan por la modernización de la estación transformadora de Roca

La modernización permitirá reforzar el sistema de distribución que abastece a la localidad y zonas aledañas. (Foto: Gentileza)

La modernización de la estación transformadora de Roca, anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck en el marco del 146° aniversario de la ciudad, avanzó la semana pasada con la presentación de ofertas técnicas por parte de cinco empresas interesadas en ejecutar el proyecto.

La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial a través de la empresa transportista estatal Transcomahue tiene como objetivo optimizar la capacidad operativa de la estación transformadora y reforzar el sistema de distribución que abastece a la localidad y zonas aledañas.

Las empresas que presentaron ofertas técnicas fueron: Electrificadora del Valle, IPE Energía, Montelectro, Quantum y Técnicas Modernas Aplicadas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gerente técnico de Transcomahue, Néstor Salazar explicó que la estación data de la década del 70 y tiene más de 50 años de antigüedad por lo que el objetivo es actualizar los sistemas de control, protecciones y comunicaciones con tecnología digital de última generación.

«Lo que estamos trayendo de la década del 70 al 2025 es todo el sistema de protección y control», afirmó Salazar y explicó que “en la medida que nuestro sistema de control, protecciones y comunicaciones sea más moderno, nos permite actuar más rápido ante cualquier contingencia”.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que, en esta etapa, se están analizando las cuestiones administrativas de las ofertas presentadas. En caso de que las empresas oferentes superen esta instancia, se procederá a la apertura del sobre económico el jueves 13 de noviembre, momento en el que se conocerán los montos propuestos.

Según estimaciones oficiales, la inversión prevista para la modernización de la estación transformadora de Roca ronda los 2.500 millones de pesos.

Estación transformadora de Roca: los detalles de la modernización

Durante el anuncio en el aniversario de Roca, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó que se reemplazarán los equipos obsoletos de la estación transformadora por tableros de última generación. Estos nuevos sistemas integran funciones de control, protección, medición y comunicaciones, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa.

Además, se renovará la infraestructura edilicia y se construirán nuevas canalizaciones que vincularán todos los equipos. “Es un paso clave para consolidar a Roca como un centro estratégico del Alto Valle”, resumió Weretilneck.

Por su parte, el gerente de Transcomahue, Néstor Salazar, explicó que durante estos 50 años la empresa ha realizado otros trabajos para actualizar la estación. Entre las principales intervenciones ya realizadas destacó el reemplazo de uno de los dos transformadores originales de 30 MBA por uno de 60 MBA, lo que elevó la capacidad total de la estación a 90 MBA. “El 30 MBA es la potencia de la máquina, es lo que te puede entregar y lo que en definitiva te da la capacidad para alimentar demanda”, explicó el gerente y remarcó que, “hoy nos sobra estación transformadora para abastecer el pico de la demanda en verano”.

También remarcó que esta modernización permitirá potenciar la capacidad de respuesta y se podrá ejecutar “tanto en forma local como desde nuestro centro de control que está ubicado en Cipolletti”, afirmó Salazar.