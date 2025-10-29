Venta directa de terrenos en Roca: el municipio vendió dos inmuebles de grandes dimensiones

El municipio de Roca realizó la venta directa de dos inmuebles que habían quedado vacantes en los remates públicos desarrollados los días 13, 20 y 27 de agosto, conforme a lo establecido por la ordenanza 5063/2025.

De los siete lotes ofrecidos en esta instancia, dos fueron adjudicados. En uno de los casos se presentó una única oferta, mientras que en el otro hubo dos oferentes, resultando seleccionado la propuesta de mayor valor económico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 2125/25.

El primero de los terrenos vendidos corresponde al lote 05-1-W-025-20, de 2397,11 metros cuadrados, ubicado en barrio De la Cruz. Fue adquirido por un monto de 22 millones de pesos, con una base fijada en 19.200.000 pesos.

El segundo corresponde al lote 05-1-U-839-01, de 300 metros cuadrados, situado sobre calle Arcoíris, por el que se ofreció 10.500.000 pesos, superando por 300 mil pesos la base establecida por el municipio.

Los cinco lotes restantes no recibieron ofertas válidas y, según informaron desde la comuna, serán nuevamente subastados durante el próximo año.

Se trata de terrenos con superficies que van desde los 300 hasta más de 4.000 metros cuadrados, y valores estimados entre 10 y 30 millones de pesos, algunos de ellos emplazados en barrios cerrados como Chacras del Sur.

Exitosa subasta en Roca: 51 terrenos se remataron en agosto

Durante los remates públicos realizados en agosto, el municipio logró una recaudación total de 1.408 millones de pesos a partir de la venta de 51 lotes adjudicados en las tres jornadas.

Las subastas despertaron un importante interés entre los oferentes, con terrenos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos se destacaron sectores residenciales cerrados como La Toscana, San Telmo y Quintu Panal, además de áreas abiertas y en expansión como J. J. Gómez y el barrio Central.

Según informaron desde la intendencia, los fondos obtenidos a través de las ventas serán destinados a proyectos deportivos y de infraestructura comunitaria, considerados prioritarios por el municipio.

Entre las obras previstas se encuentra el cerramiento del natatorio municipal de Zona Norte, programado para ejecutarse durante 2025. Además, se proyecta la construcción de un nuevo polideportivo en la intersección de las calles América y Jorge Newbery, y el fortalecimiento de espacios deportivos al aire libre en los polideportivos municipales Fabricio Vaccari y Gimena Padin.