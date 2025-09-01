Roca celebra su aniversario 146° con obras, promesas y un llamado al diálogo sin respaldo nacional

El acto de apertura por el 146° aniversario de General Roca evidenció que la agenda de obras públicas sigue siendo un eje central tanto para el municipio como para la Provincia. La intendenta María Emilia Soria destacó el incremento del 50% en el presupuesto municipal destinado a infraestructura, subrayando el esfuerzo local frente a la falta de acompañamiento nacional.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck puso el foco en la necesidad de fortalecer el diálogo y la articulación entre provincia y municipios. En ese marco, anticipó que, una vez finalizado el actual plan de infraestructura sanitaria provincial, la obra prioritaria será la construcción del nuevo hospital de Roca. Aunque no precisó fechas, el mandatario aseguró que se espera avanzar con las gestiones durante el próximo año.

La actividad estaba prevista para las 10.30 de la mañana en la Plaza Villegas de Stefenelli, por el 146° Aniversario de la fundación de la ciudad. Además del mandatario provincial estuvieron presentes legisladores de Río Negro, concejales, organizaciones sociales, instituciones educativas, culturales y deportivas.

Con un emotivo repaso por la historia de la ciudad, la intendenta de Roca hizo hincapié y subrayó el valor del trabajo colectivo en tiempos de «adversidades»: «Hoy, en estos días en los que también enfrentamos muchas adversidades, nuestro país atraviesa una etapa compleja, una situación económica, política y social difícil porque vemos que muchos argentinos y argentinas a lo largo de todo el país la están pasando mal y están viendo vulnerados sus derechos básicos, quiero poner el foco en la posibilidad que tenemos vecinas y vecinos de superar esta etapa», sostuvo la jefa comunal.

Soria también recordó que el viernes pasado se presentó el presupuesto municipal 2026 ante el Concejo Deliberante, y remarcó el crecimiento sostenido de Roca a pesar de la paralización de la obra pública nacional y los recortes en áreas como transporte y educación. “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para no bajar los brazos, apelando a nuevas estrategias y una lectura madura del contexto”, afirmó.

En ese marco, la jefa comunal detalló una larga lista de obras que se están ejecutando con fondos propios tanto para este 2025 como para el 2026. Entre ellas, el inicio de la repavimentación de 33.971 metros cuadrados de calles, con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. También mencionó la finalización de 21 cuadras en la zona norte —obra originalmente comprometida por Nación y luego paralizada— y 22 cuadras de pavimento en el barrio Quintu Panal. Además, anticipó el comienzo de un plan integral de conectividad vial que se desplegará por etapas entre 2025 y 2026, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la integración barrial.

Como gran anunció la intendenta anticipó que el 14 de septiembre abren los sobres para licitar la pavimentación de la tan esperada calle Güemes: «una obra una obra que soñó el «gringo» Soria, una obra que lleva boulevard, que lleva iluminación, que lleva forestación, que lleva ciclovía porque es un conector vial. Me refiero a la pavimentación de la tan esperada calle Güemes», celebró Soria.

La intendenta también señaló la renovación de la plaza San Martín, que será transformada en un espacio temático e inclusivo, como una gran manzana y árboles simbólicos. A esto se suma la creación de un área natural protegida, que busca preservar el entorno y ofrecer un nuevo espacio de encuentro para la comunidad. En paralelo, mencionó que se avanza en proyectos que fortalecen el desarrollo urbano y deportivo, como el cerramiento de la segunda pileta de natación en zona norte, que se integrará al centro deportivo ya existente.

Alberto Weretilneck: «no hay provincia sin municipio y no hay municipio sin provincia»

Durante el discurso de apertura, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck sostuvo que a pesar de las «miradas distintas» que pueda tener con la intendenta de General Roca, la búsqueda del diálogo y el encuentro debe predominar en «tiempos complicados».

«Nadie escapa las miradas distintas que podemos tener María Emilia y yo sobre la nación, sobre temas de la provincia, sobre distintos temas. Son lógicos y son razonables porque tenemos de alguna manera miradas distintas. Lo que nunca va a pasar es que esas miradas distintas traben el vínculo de la provincia con General Roca», afirmó el mandatario.

El gobernador también repasó las obras que se están llevando adelante en la ciudad, como la pavimentación en la Ruta 6 para consolidar el parque industrial, y el nuevo plan director de agua potable, una inversión histórica que garantizará el abastecimiento para más de 200 mil personas. A esto se suman mejoras energéticas, obras viales en rutas 6 y 8, nuevas escuelas y jardines, y el compromiso de avanzar con el nuevo hospital de General Roca el año que viene. Además, Weretilneck hizo la entrega de un aporte por la suma de más de 63.600.000 de pesos que será destinado a la obra de agua potable del barrio Fiske Menuco de esta ciudad.

Finalmente, Weretilneck reivindicó el rol del Estado en un contexto de debate nacional sobre su tamaño y funciones. “El Estado debe ser tan pequeño como sea posible, pero tan grande como sea necesario”, afirmó.