¿Fin del cableado aéreo?: CEB Bariloche invertirá en el soterramiento

La Cooperativa de Electricidad Bariloche realizará una mega inversión para soterrar el cableado aéreo de una amplia zona de la ciudad donde son habituales los problemas por la caída de ramas y daños en la estructura, según anunció el presidente de la entidad Alejandro Pozas.

El recambio se iniciará en corto plazo porque la CEB ya tiene decidida la compra de cientos de kilómetros de cableado para la sustitución del sistema en la zona oeste, principalmente, pero también en algunos puntos del este y zona sur.

Pozas puntualizó que se invertirá en 100 kilómetros de cable especial para el soterramiento y el costo de la obra se afrontará con los fondos que la CEB recibe de Cammesa (mayorista) por la retribución por el pago en término de la electricidad.

Esos fondos se componen de entre 170 y 180 millones de pesos mensuales.

“Es una inversión que va a ser un antes y un después”, dijo Pozas rodeado de los consejeros del oficialismo en conferencia de prensa.

Para el presidente de la entidad, que tiene unos 60.000 asociados, será “un cambio de tecnología total de la ciudad”.

Pozas admitió que se trata de un sistema “más costoso pero hay que hacerlo” y graficó que es habitual en invierno que en la zona oeste, donde hay más vegetación se deben cambiar de manera periódica el cableado, los postes y hasta los transformadores por los daños que se producen ante caída de ramas y árboles sobre el tendido, ante temporales de viento.

También puntualizó en una situación crítica del barrio San Cayetanito, ubicado en la costa del arroyo Ñireco, donde se deberá realizar un conducto para proteger la red eléctrica.

Consejeros de la CEB Bariloche acompañaron el anuncio de inversión con el soterramiento de cables. Foto: Chino Leiva

Indicó que de las tres líneas existentes, dos serán soterradas y la tercera se fortalecerá con el anillado en la zona oeste a partir de la incorporación de la nueva estación transformadora Cascada, en tierras del Ejército, que se gestionan actualmente.

Las obras comenzarían en dos semanas, según anunció Pozas quien días atrás viajó a Buenos Aires para visitar proveedores y definir la compra del material.

También el presidente anunció la descentralización de la atención en la zona sur, con la instalación de un centro de atención en la calle Pasaje Gutiérrez, mientras que en el oeste se analiza un “proyecto más ambicioso” en el espacio de 2 hectáreas propiedad de la CEB donde hoy existe una oficina, a la altura del kilómetro 10.

La asamblea ordenó el balance de la gestión anterior

Los anuncios se realizaron tras la asamblea extraordinaria de la CEB en la que la noche del lunes se aprobó el balance que cerró el período 2023-2024 -que pertenecía a la gestión anterior- por una reformulación realizada, luego de su rechazo el año pasado.

La asamblea extraordinaria de la CEB se realizó de manera presencial. Gentileza

La lista opositora Blanca denunció públicamente que la asamblea fue «irregular» y debería ser «inválida» por presuntas irregularidades. El oficialismo remarcó que la asamblea se realizó de manera presencial, se transmitió por streaming y canales de televisión y fue abierta.

Pozas explicó que aún existe un “quebranto” en esas cuentas de unos 500 millones de pesos, pero fue ordenado el estado de las cuentas y el presupuesto.

Laura Alves, concejera de la CEB, acotó que además “se pudieron regularizar todos los balances de las empresas controladas” por al CEB y se decidió “dar de baja” algunas compañías. La primera definición es iniciar el proceso de disolución de la empresa forestal que pertenece a la cooperativa.

“Iniciamos una nueva etapa dentro de la CEB, después de un proceso con auditoría, revisión de cada cuenta, organigrama e inventario, que desembocó en tener un balance certificado y tratado en la asamblea”, dijo Pozas, que asumió la conducción en diciembre pasado, luego de ganar las elecciones con la lista Roja que desbancó a la lista Blanca del liderazgo, a pesar de tener ambos sectores cinco consejeros titulares cada uno. La diferencia está en la cantidad de delegados.

Carlos Aristegui renunció a la CEB

Pozas informó además que antes de la asamblea presentó su renuncia el expresidente de la CEB y actual consejero, Carlos Aristegui, que pertenece a la lista blanca, y el síndico Gustavo Mardones, aunque resta tratar y aceptar esas dimisiones en el Consejo de Administración.

Aristegui, fue presidente de la CEB desde 2019 hasta diciembre de 2024. En su momento, irrumpió con la lista Blanca luego de más de quince años de conducción de la Roja, que finalmente recuperó el poder de la mano de Pozas el año pasado.

Actualmente la CEB está en un nuevo proceso electoral y el viernes 3 vence el plazo para la presentación de listas. Se renueva la totalidad de los delegados (cuyos cargos son por año) y tres consejeros titulares y cinco suplentes.

Una de las bancas que vencían su mandato era la de Aristegui, quien confirmó a este diario su dimisión por motivos personales e institucionales.