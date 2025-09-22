Walter Cortés se quiere meter en la interna de la CEB Bariloche

El intendente Walter Cortés reservó color para que su sector compita en las elecciones de la CEB. Foto: Archivo

El intendente Walter Cortés durante muchos años integró la vida interna de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) pero sin cargo formal, a través de dirigentes de su estrecha confianza, y esta vez volvería al ruedo por lo que su sector reservó el color Azul con la intención de armar lista en la puja por las bancas para ingresar a la conducción de la entidad.

La CEB es la cooperativa más grande de la provincia con más de 60.000 asociados y maneja una caja similar al municipio, por lo que siempre fue un espacio de poder y de interés político.

En las próximas elecciones del 18 de octubre, una semana antes de las nacionales, la CEB renovará un tercio de sus consejeros, es decir tres titulares y además cinco suplentes. Vence el mandato del expresidente Carlos Aristegui y el sindicalista José Luis Poggi, ambos de la lista Blanca y Laura Alves de la Roja.

La disputa entre las listas Blanca y Roja se acrecentó en los últimos años. El sector de Aristegui revirtió en 2019 años de conducción de la CEB en manos de la Roja (que por entonces estaba conformada por distintos dirigentes de peso, entre ellos el actual intendente, el exdiputado nacional Hugo Castañón y el extitular de la entidad Rodolfo Rodrigo), pero el año pasado con el liderazgo de Alejandro Pozas (actual presidente) se revirtió el escenario y a pesar de quedar con cinco titulares cada sector, se impuso en la conducción.

La CEB Bariloche tiene más de 60.000 asociados. Generalmente hay poca participación en las elecciones. Foto: Chino Leiva

Cortés quiere meterse en esa pelea y el abogado Martín Domínguez confirmó a RÍO NEGRO la instrucción del intendente de “tener lista propia y participar”. Dijo que se trabaja para el armado de la lista, que tiene varios requisitos, entre ellos que los candidatos no pueden haber sido funcionarios públicos en los últimos 2 años.

“La intención es estar en la vida de la CEB como lo hemos estado haciendo durante años”, dijo Domínguez y resaltó que el esquema cooperativo genera chances porque al distribuirse los cargos por sistema D’Hont “hay posibilidades que las minorías ingresen”. En 2023 intentó el sector participar y no pasó el filtro de la Junta Electoral.

Además de las tradicionales listas Roja y Blanca, y la Azul del intendente, reservaron color otros cuatro sectores: Celeste (referenciado con el exconsejero Luis Barrales); Azul-Anaranjado (vinculado a la exfuncionaria Norma Gómez); Magenta (del exconsejero Hugo Orsili); y Verde (referenciada con Lucas Pérez).

La intervención de Cortés también en esta competencia deja abierta la incógnita del rol del gobernador Alberto Weretilneck en esta compulsa porque tiene un estrecho vínculo con la conducción actual de la Roja, pero también el partido del intendente, PUL, es parte de la alianza provincial Juntos Defendemos Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck y Alejandro Pozas se reunieron en Viedma para evaluar la continuidad del contrato. (gentileza CEB)

El 3 de octubre se conocerán las listas

El plazo para conocer las listas que finalmente aspirarán a competir es el 3 de octubre y luego la Junta Electoral deberá oficializar a quienes cumplan los requisitos, entre ellos que para presentar lista se debe proponer candidatos en al menos el 60% de los distritos (son 23 en total).

El límite para estar en el padrón es estar al día con las facturas hasta el 30 de junio. El año anterior con 60.000 asociados, votó menos del 4% del padrón habilitado, generalmente es baja la participación en la vida interna de la CEB, a pesar del interés político que despierta.

Además de los consejeros, que tienen mandatos por 3 años, en esta elección se elegirán tres integrantes de la comisión fiscalizadora y delegados (82 titulares y 37 suplentes) que tienen mandatos por un año.

El Consejo de Administración de la CEB está integrado por Pozas, Alves (vence mandato), José Lepio, Inés Cárcamo y Alejandro Seguí por la lista Roja; y Aristegui, Poggi (ambos cumplen mandatos), Cecilia Sandoval, Pamela Najul y Martín Enevoldsen de la lista Blanca.

De manera previa, la CEB tendrá el próximo lunes la asamblea extraordinaria para tratar el balance y memoria que cerró en junio de 2024, es decir el último de la gestión de Aristegui, que presenta algunas observaciones.