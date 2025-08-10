Cipolletti abre licitación nacional para renovar el transporte urbano tras 20 años sin cambios

El proceso, iniciado en febrero de este año, tomó impulso esta semana cuando el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, firmó el llamado a licitación pública nacional para renovar el transporte público urbano. Además, confirmó que la apertura de sobres será el 30 de octubre por la mañana.

Según indicó a este medio el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, las empresas interesadas deberán cumplir con los requisitos especificados en el pliego que tendrá un valor de 2 millones. Las condiciones que propone la municipalidad son colectivos 0 km, mejores frecuencias y más recorridos, entre otras.

«Todas las empresas tienen estos meses para venir, contar los pliegos y presentarse, y esperemos que para fin de año tengamos un transporte público como nos merecemos los cipoleños», afirmó Buteler.

Actualmente, Pehuenche brinda el servicio de colectivos desde 2005, año en el que se realizó última licitación. Desde entonces se ha extendido su contrato a través de prorrogas. El nuevo contrato será por 10 años.

Nuevo sistema de transporte en Cipolletti

«Se viene un nuevo transporte integral: unidades 0 km accesibles y seguras, más recorridos, frecuencia mejorada, tecnología y conectividad para todos los barrios» afirmó el intendente de Cipolletti. El nuevo sistema contempla la expansión de los recorridos con la incorporación de una nueva línea y el aumento de la flota a siete colectivos —dos más que los actuales—, lo que permitirá llegar a nuevos barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo.

También se prevé mejorar la frecuencia del servicio: se restablecerán los recorridos durante los fines de semana, se ampliará el horario nocturno hasta las 23 y se reducirá el tiempo de espera a entre 45 y 50 minutos.

Desde el municipio adelantaron que las nuevas unidades contarán con seguimiento por GPS, rampas para personas con movilidad reducida y un sistema de escaneo QR para que los usuarios puedan dejar opiniones sobre la calidad del servicio.