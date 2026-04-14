Cipolletti firmó convenio con seis instituciones dedicadas al servicio a la comunidad

El acto fue encabezado por el jefe comunal y el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides. (Foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti).

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, firmó seis convenios con organizaciones dedicadas a la promoción de la salud, a la atención de personas con discapacidad y las tareas de bien público. Entre ellas las fundaciones Sol Patagonia, Alas del Alma y Solatium Patagonia, el Instituto Ruca Suyai y las asociaciones ADEI y Apasido.

Los beneficios otorgados como reconocimiento al labor aportado para la comunidad incluyen la entrega de aportes económicos y la eximición del pago de tasas municipales. La implementación de estos convenios se llevará delante a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, a cargo de Diego Cides.

Uno por uno los compromisos asumidos por las seis entidades

El acuerdo firmado con Sol Patagonia -una ONG que promueve el desarrollo integral de niños y niñas en sectores menos favorecidos- tiene como objetivo presentar proyectos destinados a la promoción de la salud.

Para esto, Municipalidad y Fundación presentarán actividades sobre alimentación saludable y la expresión de los vecinos en barrios populares. Además, se buscará instaurar espacios para la atención de especialidades en medicina clínica, pediatría, fonoaudiología y prevención de adicciones.

Sumado a esto, se hará especial énfasis en las actividades para niños que ayuden a despertar distintas formas de expresión como talleres de juego, teatro y música.

El convenio suscripto con el Instituto Suyai -una organización que brinda atención terapéutica a chicos con discapacidades múltiples y severas-, detalla el compromiso de los profesionales a brindar charlas informativas abiertas a toda la comunidad sobre Trastornos del Espectro Autista y herramientas de comunicación alternativas.

Con la Fundación Alas del Alma, la cual funciona como centro de día y Centro Educativo Terapéutico para personas con discapacidad, se acordó la atención gratuita de diez vecinos sin recursos que serán derivados desde la Dirección General de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad del municipio. Estos jóvenes participarán de los talleres dictados en el Centro de Día y en el Instituto de Artes y Oficios «Julio Rodolfo Salto».

Por su parte, la Asociación de Discapacitados e Integrados (ADEI), se comprometió a facilitar su espacio físico para que el municipio dicte talleres para la comunidad, capacitaciones, actividades recreativas y deportivas.

En el caso de laAsociación Civil Patagónica de Síndrome de Down (Apasido), la institución facilitará sus instalaciones paracapacitaciones orientadas a la capacitación laboral.

Finalmente, el compromiso asumido por la Fundación Solatium Patagonia -dedicada a brindar de forma gratuita cuidados paliativos a enfermos terminales-, será atender sin cargo a dos pacientes que sean derivados desde la Secretaría de Desarrollo Humano.