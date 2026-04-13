Una segunda oportunidad para ellos: la emotiva jornada de adopción responsable que llega a Cipolletti

Con el corazón puesto en el bienestar animal, Cipolletti prepara un encuentro especial para celebrar el Día del Animal junto a quienes más lo necesitan. A través de un trabajo conjunto entre el municipio y la fundación Fun.Pa.Bia, la ciudad se transformará en un escenario de segundas oportunidades para decenas de perros que buscan un hogar.

El evento tendrá lugar en la Plaza San Martín, donde se espera la concurrencia de vecinos desde las 10 hasta las 14 horas. El eje central de la convocatoria será la campaña de adopción, cuyo objetivo es encontrar una familia definitiva para animales rescatados.

Actualmente, son más de treinta los perros, tanto cachorros como adultos, que se encuentran bajo el cuidado de la fundación a la espera de un nuevo hogar.

«Hay muchos perritos que han venido de allanamientos, con previa denuncia, en los que trabajamos junto con el municipio y fiscalía», detallaron desde la Fundación.

Foto: municipio de Cipolletti.

Huellitas buscan hogar: jornada de adopción responsable en Cipolletti

Para agilizar el proceso y fomentar una elección consciente, el municipio difundirá previamente a través de sus redes sociales las imágenes y características particulares de cada animal.

Esta estrategia busca que los interesados puedan conocer de antemano el carácter y las necesidades de los canes antes del encuentro presencial en la plaza. De esta manera, se asegura que el vínculo sea compatible con el estilo de vida de cada adoptante.

«La idea es darles el apoyo municipal para la difusión de estos animalitos. Queremos que la gente los conozca, vea las características de cada uno y tome conciencia; que se tome un ratito para pensarlo antes de adoptar«, explicaron desde el área de zoonosis municipal.

Desde la organización destacaron que la adopción es un compromiso a largo plazo. Este acto no solo transforma la vida del animal rescatado, sino también la de quienes lo reciben, fortaleciendo los lazos de empatía y solidaridad dentro de la comunidad.

En cuanto a los protocolos sanitarios, se informó que todos los animales adultos se entregan ya castrados. En el caso de los cachorros, se firma un acta de compromiso para realizar la intervención gratuita a los seis meses de edad.

El seguimiento posterior estará a cargo de los voluntarios de Fun.Pa.Bia y el personal veterinario municipal. El objetivo es asegurar que cada mascota reciba los cuidados necesarios en su nuevo entorno.

Vacunas antirrábicas y desparasitación para perros y gatos

La jornada también contará con un importante despliegue de servicios públicos gratuitos. El personal de Zoonosis aplicará vacunas antirrábicas y realizará tareas de desparasitación para perros y gatos por estricto orden de llegada.

A esta propuesta se sumará la Feria de la Economía Social, que aportará un color especial al evento con diversos stands de emprendedores locales. Habrá accesorios, juguetes y vestimenta para mascotas, brindando un espacio de recreación para toda la familia.

Este evento coincide con la conmemoración del Día del Animal en Argentina, establecido cada 29 de abril en memoria del Dr. Ignacio Lucas Albarracín. Como precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales de 1891, sentó las bases legales para impedir el maltrato en el país.

La fundación que hoy colabora con el municipio continúa ese legado desde su creación en 2009. Su labor diaria incluye el rescate y recuperación de animales en situación de abandono, incluyendo a caballos que actualmente residen en sus guarderías.

Además de los animales que se encuentran en el refugio, la fundación cuenta con una red de hogares de tránsito destinada principalmente a los cachorros y a aquellos que atraviesan enfermedades y requieren cuidados más intensivos. Esta labor se sostiene gracias a un equipo de voluntarios que asiste diariamente para limpiar, alimentar y brindarles un momento de recreación fuera de los caniles. «El trabajo es totalmente voluntario; venimos todos los días para que puedan correr y estar atendidos mientras esperan una familia», explicaron desde la organización, resaltando el esfuerzo humano detrás de cada rescate.