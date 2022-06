Citan a indagatoria a mapuches por usurpar un lote privado en Villa Mascardi

La jueza federal Silvina Domínguez citó a indagatoria a ocho personas, integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que están imputadas por la usurpación de un lote privado, en Villa Mascardi.

Fuentes judiciales informaron este jueves que habían sido citados hace más de un año a indagatoria por el entonces juez subrogante Gustavo Zapata. Pero surgieron algunos contratiempos, además de las restricciones por la pandemia, y las indagatorias se suspendieron. “Ahora, luego de casi un año de ignorarnos, la jueza se dignó a acceder a nuestro pedido de anular aquella suspensión”, explicó Juan Grehan.

Informó que los imputados deberán comparecer entre el 31 de agoto y el 2 de septiembre próximo. Dijo que la jueza dispuso que las indagatorias se hagan por videoconferencia.

Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, citó a indagatoria a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Tapia, Betiana Colhuan, Cristian Colhuan y Juan Pablo Colhuan.

Los mismos están imputados en la causa principal por la usurpación de dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi, que ocurrieron en noviembre de 2017. Los ocupantes alegaron que se trataba de una recuperación de lo que consideran es territorio mapuche. Esa causa ya fue elevada a juicio, y falta resolver la fecha del debate.

Grehan y su esposa fueron despojados de su propiedad por los imputados, según la acusación de la fiscalía y la querella, en enero de 2018. Hasta ese momento, el matrimonio poseía La Escondida, en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. El lote es contiguo a los dos predios usurpados a Parques Nacionales. Por eso, los ocho integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu fueron acusados por usurpación.

El denunciante dijo este jueves que vivió hasta el verano de 2015 en La Escondida, porque “en mayo me la incendiaron”. “En abril 2018 volví a entrar al lote, pero en cuanto me vieron me sacaron a los gritos y me amenazaron encapuchados y con palos”, sostuvo. Dijo que después solo volvió al lugar “para recorrer el bosque”. Los acusados permanecen en el lugar.

La denuncia por la usurpación del predio “La Escondida”, que está ubicada a la altura del kilómetro 2005 de la ruta nacional 40, la presentaron el 29 de enero de 2018 en la fiscalía federal de Bariloche, a cargo entonces de Sylvia Little.

El 23 de junio de 2018, el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado de Bariloche, hizo lugar al planteo de la fiscalía federal y acumuló dicho expediente a la causa principal (por la usurpación de predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi). Consideró que existía “conexidad subjetiva entre los hechos investigados en ambas causas”.

El 29 de julio 2020, Zapata, en su carácter de subrogante, admitió como querellante a María Magdalena Giménez Tournier, esposa de Grehan. Como querellante solicitó a Zapata una inspección judicial, registro domiciliario y un allanamiento del predio (La Escondida) usurpado, el secuestro de elementos de prueba que pudieran servir a la investigación y medidas de protección ambiental.

Sin embargo, Zapata resolvió el 2 de octubre de 2020 el desglose del expediente de La Escondida de la causa principal, declaró la incompetencia del juzgado federal de Bariloche y ordenó remitir el expediente a la justicia ordinaria. Pero desde la justicia provincial rechazaron el expediente y retornó al juzgado federal.

Grehan recordó este jueves que la jueza “Domínguez envió la causa a la Corte Suprema, que aún no resolvió, pero el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ya emitió dictamen a favor de que debe estar en el fuero federal, por tratarse del mismo hecho delictivo de la usurpación de Parques que se ha extendido a mi propiedad y otras”.