Cómo llegan Massa y Milei al debate del domingo: acto cancelado y preparación de propuestas

Sergio Massa se entrenará hoy y el sábado para el debate mano a mano con el candidato libertario. Apuntará a polarizar al máximo e insistir con su idea de conformar un gobierno de unidad. Por su parte, Javier Milei, canceló su acto en CABA y no reprogramará el evento para tener más tiempo de prepararse. Lo asesoran su hermana Karina, Santiago Caputo y Nicolás Posse. El domingo volverán a verse las caras y buscarán ampliar el apoyo de cara a la segunda vuelta.

El camino hacia la Presidencia tiene una parada importante. Y es que, el debate presidencial del próximo domingo, tendrá un peso diferente el tramo final de la campaña electoral, más complejo al que tuvo en las otras dos oportunidades, previo a las PASO y las elecciones generales.

En esta instancia, Sergio Massa y Javier Milei polarizarán al máximo con sus propuestas, fortalecerán reproches y sus chicanas. Los candidatos deberán cuidar, sostener y presentar un modelo de país en unos pocos segundos y explicar el pasado reciente de cada uno. Siete días después uno de los dos será quien conducirá el país por los próximos cuatro años. Ayer, debatieron los candidatos a Vicepresidencia: Agustín Rossi y Victoria Villarruel.

Debate presidencial: cómo se prepara Sergio Massa y cuáles serán sus ejes

El ministro de Economía se prepara junto al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí; el coordinador de comunicación de la campaña e histórico hombre fuerte de la comunicación massista, Santiago García Vázquez, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Con todos ellos se entrenará este jueves y el sábado.

Los tres lo acompañan desde el inicio del proceso electoral y le han dado pautas concretas sobre lo que entienden que la gente está pensando, sintiendo y pidiendo, según los focus group y encuestas que llegan al búnker de Unión por la Patria (UP) con frecuencia. Información y percepción entrelazadas con estrategias de comunicación.

Massa buscará de exponer la inviabilidad de las ideas del candidato libertario, buscando polarizar sobre sus polémicas -como la alianza con Macri y Bulrrich- y la de sus dirigentes. Con el ojo puesto en la dolarización, la aplicación de un sistema de vouchers en los colegios, la portación legal de armas o la comercialización de órganos.

Lo cierto es que, el candidato de UP seguirá apostando a su línea de campaña «prolija», «dialoguista» y sin sobresaltos. El perfil al que apuesta Massa durante la campaña fue mantenerse sereno, sin dejar de demostrar su convicción. En definitiva, es esa la imagen de futuro presidente que buscó instalar y la que permitió la «permeabilidad» de diferentes actores políticos de fuerzas opositoras. Se apoyará en su tono moderado, con respuestas cortas y «aguantando» críticas esperables por su rol de gestión en el gobierno.

El ministro volverá a referirse a su intención de cambiar planes sociales por empleo, detallará los beneficios impositivos que tendría el empleador en esos casos y mostrará cómo piensa armar “un estado eficiente”. Seguirá en la línea de no dar nombres propios, con la premisa de «no regalar cargos», pero es posible que adelante cómo piensa diagramar la estructura del Estado y del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre.

Debate presidencial: Milei buscará volver a seducir votantes con el apoyo en planteos económicos y moderación en sus propuestas

Espera golpes bajos de su rival e intentará contraatacar por el flanco débil del ministro. Si Massa había llegado «golpeado» políticamente por el escándalo de Insaurralde y los viajes en yate, a Milei le espera lo mismo tras su acuerdo con Macri-Bullrich y los «portazos» al interior de La Libertad Avanza que eso generó.

Hasta la semana pasada, Milei estuvo ocupado principalmente en mantener unido al frente de La Libertad Avanza (LLA) en medio de las tensiones, amenazas de deserción y portazos devenidos del pacto con Patricia Bullrich.

Además, con su equipo tuvo que reunir a los diputados y senadores electos para fortalecer el rol de la fiscalización en el interior del país, donde se garantizará que los «militantes del PRO le cuiden los votos».

En los últimos días, Milei empezó a ocuparse crecientemente de la preparación del debate presidencial contra Sergio Massa.

La estrategia para el domingo será, principalmente, evitar a toda los errores, los sobresaltos y no depender del material escrito (que ya no podrá tener en el atril). Los asesores del candidato evalúan que el desafío es no perder la base, dado a que no tienen tanto para ganar.

Milei tratará, en la línea de las últimas dos semanas, apostar a lo seguro. «Salvo que alguno de los se equivoque fuerte, no vemos que el debate cambie mucho la situación», opinó, bajándole entusiasmo, un asesor de la primera línea libertaria.

En LLA están convencidos de que Massa tirará sobre la mesa golpes bajos para descalificarlo y «bajarle el precio». «La clave estará en que Milei logre mantener la calma», aseguró su equipo. Es que la prioridad estará puesta en prevenir cualquier muestra de la inestabilidad emocional que le adjudican en el oficialismo, como ocurrió durante la entrevista con A24 en días donde se lo vio muy nervioso después de los últimos comicios. “Sergio va a tratar de sacarlo con chicanas feas, pero nosotros lo vemos tranquilo. No creemos que se enoje”, dijeron.