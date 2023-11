Ernesto Tenembaum llamó a votar por Massa en el balotaje: «Lo que estoy haciendo es increíble»

De cara al balotaje que se realizará el 19 de noviembre, el experimentado periodista Ernesto Tenembaum realizó un comprometido editorial en el que llamó a convencer a quienes voten a Javier Milei o en blanco para que cambien su elección y si es posible, sufraguen por el candidato oficialista Sergio Massa.

Así lo indicó durante su programa en Radio Con Vos, donde analizó el panorama electoral a poco más de 10 días para que se realice la segunda vuelta y convocó a «hacer el esfuerzo más importante que puedas hacer» para que los votantes del libertario e indecisos cambien de idea.

«Si tenes un amigo que vota a Milei como todos, convencelo de que, si odia a Massa o al peronismo, vote en blanco«, comenzó explicando el periodista en su editorial.

Tenembaum pidió también que «si uno conoce a alguien que vote en blanco«, se lo trate de convencer «con respeto y tratando de generar espacios de diálogo» para que modifique su preferencia y vote por el actual ministro de Economía.

Si bien el experimentado conductor reconoció que «lo que estoy haciendo es increíble para mi carrera periodística«, en referencia a su llamamiento, aclaró que «realmente lo creo y creo que se define mucho de nuestra sociedad» en las próximas elecciones.

Tenembaum sobre Milei: «Me resulta muy importante que no gane»

En su editorial, consideró además que un eventual triunfo de Milei llevaría al país a «una tragedia» en términos de «valores, en términos económicos, en términos de relaciones entre nosotros; una tragedia en términos de la ruptura de los consensos más sanos que tiene la sociedad argentina», remarcó.

“Me resulta muy importante que no gane Milei. Lo dije hace muchos meses, cuando se empezaba a hablar de que podía entrar al balotaje. Yo dije: ‘Tengo claro que en estas elecciones no quiero que gane Milei’, añadió Tenembaum, de extensa trayectoria en los medios.

En esa línea, aseguró que comprende a aquellos que no confíen eventualmente en Massa, pero indicó que «como Milei no hay nadie en ningún lado» y llamó nuevamente a no «premiar» al liberal con la Presidencia de la Nación.