Vaca Muerta y Villa Mascardi en el debate: qué dijeron Rossi y Villarruel

Los candidatos a vicepresidente, Victoria Villarruel (LLA) y Agustín Rossi (UP) tuvieron anoche un debate en el canal TN donde contrastaron posiciones sobre economía, relaciones internacionales y seguridad, con cruces picantes e interrupciones de discursos. Se acusaron de “mentir” sobre distintos tópicos y “caranchear” sobre temas como el accidente que sufrieron hace unos meses un grupo de militares en San Martín de los Andes.

“A partir de ahora todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que él y Massa te proponen simplemente lo podrían haber realizado en los últimos 4 años. Tenemos 100 mil nuevos pobres mensuales desde que Massa es ministro de Economía”, dijo Villarruel al comienzo del debate de candidatos a la Vicepresidencia en TN y adelantó: “Vamos a detener para siempre la emisión monetaria”.

Rossi, por su parte destacó la recorrida del país de su candidato a presidente, Sergio Massa y las medidas más recientes . “Este mes más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias, y lo hicimos por ley. Mas de 17 de millones de argentinos han recibido la devolución del IVA”, indicó.

Villarruel insistió en contrastar las cifras con realidades cotidianas. “¿Qué país pensás hacer? Decís que hacés recorridas por el país, yo lo único que vi que no hay insumos, colas larguísimas para cargar combustible, la gente come menos carne porque se fue todo a la estratósfera”, planteó.

Rossi cuestionó a Villarruel los dichos de Javier Milei, quien rechazó reunirse con el presidente brasileño Inacio Lula Da Silva por ser “comunista”. “Una cosa son las relaciones comerciales, y otra cosa es entregarle la soberanía argentina a China, no solo le han entregado la base espacial en Bajada del Agrio (Neuquén) sino que tienen a un embajador lacayo del régimen comunista chino (por Camilo Vaca Narvaja)”, replicó Villarruel.

Rossi contraatacó destacando que “romper relaciones diplomáticas con nuestros principales socios comerciales es un error, son menos recursos y comercio para los productores agropecuarios y las provincias”. Villarruel le replicó: “No te vengas a hacer Teresa de Calcuta. Si ustedes se han peleado con todos con tal de alinearnos con Bolivia, con Cuba o Venezuela”.

El segundo eje en abordar fue Seguridad y defensa, iniciado por el compañero de fórmula de Massa. Dado que estuvo a cargo de la gestión de la cartera de Defensa, Rossi habló de su gestión y revalorizó su trabajo.

La candidata de La Libertad Avanza cuestionó el paso del candidato a vicepresidente por el Ministerio de Defensa y la falta de equipamiento que hay en el Ejército tras el trágico accidente en San Martín de los Andes. Rossi le replicó: “No pensé que ibas a caranchear las muertes de soldados y militares”.

Villarruel, por otro lado, le habló directamente al electorado y preguntó: “¿Vos dónde querés a los delincuentes: presos o libres?”. “Es seguridad y cambio”, indicó. En consecuencia, el funcionario pidió su derecho a réplica y recordó las propuestas de Massa contra el narcotráfico. “ Vamos a ir por la prevención, lanzamos ya el plan ciudades seguras ”, enumeró.

En su turno, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria abordó las propuestas económicas de los libertarios, como la privatización de YPF y la venta de Vaca Muerta. Esta pregunta alteró a la compañera de fórmula de Milei, quien expresó: “Lo que me preocupa antes que YPF es que nos dejaron una deuda de 16 mil millones de dólares por los juicios gracias al Kicillof”.

“Respecto a los recursos subterráneos es de las provincias y no se va a intervenir ninguna provincia, estamos esgrimiendo opiniones. En las políticas vamos a respetar la Constitución, que ustedes no han hecho”, alegó Villarruel. Rossi la cruzó rápidamente y le recordó que la propuesta de vender Vaca Muerta no es viable. A esto, la diputada nacional lanzó: “Tu candidato dijo que se iba a sacar a los ñoquis de la Cámpora y la realidad es que tu candidato es Máximo Kirchner”.

Cuando se debatió sobre derechos humanos, Rossi recordó las políticas de memoria y de recuperación de nietos apropiados. Villarruel primero eludió el debate señalando que “hablan del pasado porque no pueden hablar de este presente horrible”.

Luego, la discusión giró en torno a las diferentes posturas sobre la última dictadura militar. “Quiero derechos humanos, los defiendo: 30 mil detenidos desaparecidos”, dijo Rossi y Villarruel contestó: “Hay víctimas de montoneros que no tienen derechos humanos. Vos no querés derechos humanos sino a tus amigos”. Y negó que fueran 30.000 los desaparecidos. “Son unos 8.000, están en el Parque de la Memoria”, cerró.

En este eje , Villarruel trajo a colación la situación en Villa Mascardi. “Si hay algo que privilegiamos es la soberanía del Estado argentino en Parques Nacionales”, sostuvo. “ Tu gobierno amparó a un grupo pseudo mapuche que no solo incendió casas, sino que toma tierras de un parque nacional. Tu gobierno no asegura que no hay incendios intencionales”, agregó.

En la sección de preguntas y respuestas, Villarruel eligió preguntarle a Rossi sobre la red de espionaje ilegal a jueces que se dio a conocer recientemente. “Ni durante la gestión de Cristina Caamaño, ni la mía, ni la de Ana Clara Alberdi se hizo inteligencia ilegal”, dijo Rossi. Villarruel retrucó: “¿Y la vigilancia sobre jueces?”. “Lo determinará la Justicia”, aseguró Rossi y agregó: “Es hombre Zanchetta no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo nacional”, concluyó.