El Senado debate hoy: el oficialismo busca convertir en ley Inocencia Fiscal II y avanzar con Biocombustibles

El Gobierno busca votar el paquete completo y acelera el debate en el Senado.

Durante la última reunión de Labor Parlamentaria se acordó sesionar este jueves desde las 11 en la Cámara alta. El temario abarcará únicamente dos proyectos de gran relevancia: Biocombustibles y la Ley de Inocencia Fiscal, tras postergarse el debate sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

De acuerdo con el acta, los demás puntos de la agenda incluyen el traspaso de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y tres proyectos de declaración vinculados al Parque Nacional Monte León y a los próceres Estanislao López y Guillermo Brown.

A su vez, se tratarán los dictámenes de la Comisión de Acuerdos sobre la designación de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, junto con la consideración del pliego judicial de Juan Manuel Mejuto.

Inocencia Fiscal II

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa que formará parte del temario de la sesión que impulsa La Libertad Avanza para este jueves en el Senado. La misma también cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.

Entre los principales temas que aborda el paquete de Inocencia Fiscal II se destacan:

Eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen simplificado , para que más contribuyentes puedan optar por revelar menos información al Fisco: Si el contribuyente ya presentó la declaración jurada simplificada el 27/07, ya no tiene que hacer ninguna otra presentación. Quienes decidieron posdatar la presentación a la espera de la nueva ley deberán hacer la presentación hasta el 22/09/2026. Si hay alguna diferencia entre el monto del pago adelantado efectuado en julio y lo que arroja la declaración jurada definitiva, deberá abonarse hasta el 27/09/2026.

, para que más contribuyentes puedan optar por revelar menos información al Fisco: Si el contribuyente ya presentó la declaración jurada simplificada el 27/07, ya no tiene que hacer ninguna otra presentación. Quienes decidieron posdatar la presentación a la espera de la nueva ley deberán hacer la presentación hasta el 22/09/2026. Si hay alguna diferencia entre el monto del pago adelantado efectuado en julio y lo que arroja la declaración jurada definitiva, deberá abonarse hasta el 27/09/2026. Exclusión de los funcionarios públicos de alta responsabilidad (presentes o de los últimos 5 años) de los beneficios del régimen : solo podrán usarlo para presentar la declaración y pagar, sin acceder ala protección, es decir que no gozarán de los beneficios del tapón fiscal como tampoco les está permitido el uso de los “dólares del colchón”.

: solo podrán usarlo para presentar la declaración y pagar, sin acceder ala protección, es decir que no gozarán de los beneficios del tapón fiscal como tampoco les está permitido el uso de los “dólares del colchón”. Redefinición de la discrepancia significativa: el concepto que habilita a ARCA a inspeccionar períodos anteriores: la diferencia debe superar el 15% del impuesto determinado (ya no del saldo a pagar), pero además se fija un piso de $5.000.000 – de modo que, si la diferencia detectada no supera ese umbral, no se considera discrepancia significativa y solo corresponde corregir la declaración, sin pérdida de beneficios.

el concepto que habilita a ARCA a inspeccionar períodos anteriores: la diferencia debe superar el 15% del impuesto determinado (ya no del saldo a pagar), pero además se fija un piso de $5.000.000 – de modo que, si la diferencia detectada no supera ese umbral, no se considera discrepancia significativa y solo corresponde corregir la declaración, sin pérdida de beneficios. Se abre la posibilidad de regularizar una diferencia detectada por el Fisco dentro de los 15 días hábiles sin perder la protección legal del “tapón fiscal” : mientras que el contribuyente rectifique y pague la diferencia detectada por el fisco, mantiene los beneficios.

: mientras que el contribuyente rectifique y pague la diferencia detectada por el fisco, mantiene los beneficios. Reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas por incumplimientos formales : Se propone una reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, aunque no se revierte por completo la situación, sobre todo en aquellos casos que no se cumplan con regímenes de información donde las sanciones económicas son altas (hoy $ 10 millones y con la reducción sería de $ 7,5 millones).

: Se propone una reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, aunque no se revierte por completo la situación, sobre todo en aquellos casos que no se cumplan con regímenes de información donde las sanciones económicas son altas (hoy $ 10 millones y con la reducción sería de $ 7,5 millones). Cambios en los criterios con que ARCA puede fiscalizar e impugnar declaraciones juradas y en las sanciones tributarias.

Biocombustibles: qué dice la reforma de la ley

La propuesta busca reformar la Ley N.° 27.640 de biocombustibles en respuesta a un histórico reclamo de las cámaras azucareras y aceiteras.

En cuanto al bioetanol, se plantea elevar la mezcla obligatoria del 12% al 15%. Este porcentaje se distribuirá en partes iguales (6% cada uno) para la producción a base de caña y de maíz, dejando el 3% restante a libre competencia. Asimismo, para asegurar una participación equitativa, ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado.

El punto más complejo del debate fue el biodiésel. Para este rubro se acordó incrementar el corte del 5% al 10% —fijando una etapa intermedia del 7,5% durante los primeros 12 meses— y segmentar la oferta entre compañías integradas y no integradas. Estas últimas contarán con un cupo garantizado del 5% del total del mercado, reservándoseles además un 3% hasta 2036. Para este sector, el límite máximo de participación por firma será del 10%.

Por último, la iniciativa elimina el precio máximo para ambos biocombustibles, adoptando como referencia el valor de exportación. Además, precisa las causales para incrementar las proporciones de mezcla y faculta a las provincias a disponer aumentos en las jurisdicciones locales.