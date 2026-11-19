La Cámara Alta se encamina a cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso y este 19 de noviembre convoca al recinto para buscar la sanción de las leyes de Discapacidad y de Patentes, además de restituir la vigencia de la Ley de Tierras. El debate está programado para las 11:00, tal como se acordó en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La Libertad Avanza espera evitar lo ocurrido el miércoles en Diputados, cuando se cayó el tratamiento de la Ley de Malvinas y la reforma del Banco Central. Para lograrlo, necesita reunir el quórum reglamentario de 37 senadores que permita abrir la sesión: el oficialismo cuenta con 21 bancas propias y confía en sumar el respaldo del PRO, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan sus iniciativas.