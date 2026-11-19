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Senado hoy, 19 de noviembre: cambios en Discapacidad, Ley de Patentes y Propiedad Privada, el debate minuto a minuto
El debate está previsto para las 11, tal como se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El oficialismo confía en conseguir quórum y evitar que se repita lo sucedido el miércoles, cuando se cayó la sesión por la Ley de Malvinas y la reforma del Banco Central.
La Cámara Alta se encamina a cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso y este 19 de noviembre convoca al recinto para buscar la sanción de las leyes de Discapacidad y de Patentes, además de restituir la vigencia de la Ley de Tierras. El debate está programado para las 11:00, tal como se acordó en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La Libertad Avanza espera evitar lo ocurrido el miércoles en Diputados, cuando se cayó el tratamiento de la Ley de Malvinas y la reforma del Banco Central. Para lograrlo, necesita reunir el quórum reglamentario de 37 senadores que permita abrir la sesión: el oficialismo cuenta con 21 bancas propias y confía en sumar el respaldo del PRO, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan sus iniciativas.
Senado, minuto a minuto
Mayans confirmó que apoyará la Ley de Discapacidad
«Vamos a apoyar la Ley de Discapacidad porque hay una emergencia real por el desfinanciamiento del Gobierno, fue un reclamo expreso del Papa no abandonar a los discapacitados», expresó
Así votaron los diputados de Neuquén y Río Negro la nueva ley de Discapacidad
En Neuquén, la votación por la nueva ley de Discapacidad fue en su totalidad, afirmativa:
– Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
– Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
– Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
– Gastón Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
– Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo
Por su parte los rionegrinos tampoco mostraron objeciones al proyecto y la votación fue de la siguiente manera:
– Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
– Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo
– Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo
– Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
– Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Propiedad Privada
La iniciativa obtuvo media sanción de Diputados en octubre. Durante su tratamiento, se incorporaron dos artículos que modificaron el alcance del texto original: el 38 deroga el artículo 134 del DNU 70/2023 -que había eliminado dicha normativa-, mientras que el 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Esa norma fija límites a la titularidad extranjera sobre campos argentinos. Entre sus principales disposiciones, impide que personas y empresas foráneas posean más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
El capítulo que reincorpora esta legislación cosechó un amplio respaldo en el recinto, con 239 votos afirmativos. Además, el proyecto oficial introduce cambios en las leyes de expropiaciones y regularización dominial, flexibiliza los desalojos y moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble.
Los cambios que propone la nueva Ley de Discapacidad
En cuanto al financiamiento, la iniciativa detalla las partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema. De acuerdo con el texto, si la demanda supera los fondos previstos, la diferencia será cubierta por el Tesoro Nacional. Asimismo, las futuras leyes de presupuesto deberán garantizar el crédito necesario para la sostenibilidad del esquema, asegurando que el ingreso por beneficiario no resulte inferior en términos reales al del ejercicio anterior.
En materia de acceso a beneficios, se determinan en forma explícita los requisitos para el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad y de las Pensiones por Invalidez Laboral, evitando dejar estos criterios librados a reglamentaciones posteriores. A su vez, la norma asegura la asistencia sanitaria para todos los beneficiarios a través del programa Incluir Salud o de cualquier esquema oficial que lo reemplace.
Sobre los compromisos acumulados con los prestadores, se establece un esquema estricto de regularización: de existir deudas pendientes, la Secretaría de Discapacidad dispondrá de 30 días corridos para notificar el cronograma de pagos y de 90 días corridos para cancelar la totalidad de lo adeudado.
Finalmente, el marco legal consolida derechos vigentes, como la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, e instrumenta la actualización mensual del Nomenclador de Aranceles con base en la inflación.
Sobre la Ley de Patentes
Trámite internacional unificado: Permite que un solicitante (empresas, investigadores o instituciones como el CONICET) presente una única solicitud internacional de patente que tiene efecto en todos los países miembros del tratado, evitando tener que iniciar trámites por separado en cada nación desde el primer día.
Reserva al Capítulo II (protección a la industria local): A raíz de los reclamos de los laboratorios farmacéuticos nacionales durante el debate en la Cámara de Diputados, el texto incluye una reserva explícita sobre el examen preliminar internacional. Esto garantiza que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) conserve plena autonomía para realizar el examen de fondo y decidir qué se patenta o no bajo los criterios de la legislación argentina, sin quedar sujeto a dictámenes de oficinas extranjeras.
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