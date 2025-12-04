Complicado 2026 para la Universidad del Comahue: denuncian que Nación adeuda partidas desde octubre

El ajustado margen financiero de la Universidad del Comahue se achicó todavía más a partir de octubre, cuando el Gobierno nacional dejó de enviar las partidas de mantenimiento asignadas por presupuesto a la casa de altos estudios que se reparte entre Neuquén y Río Negro.

Así lo denunció la rectora de la institución, Beatriz Gentile, quien ayer miércoles encabezó la última sesión ordinaria del Consejo Superior e informó la delicada situación económica que enfrenta la universidad de cara a los próximos meses, en especial, para el inicio de 2026.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, explicó que la deuda comenzó a acumularse en octubre, aumentó en noviembre y ya se extendió a diciembre, afectando el pago de diversas obligaciones clave como los servicios de luz, gas y agua.

La rectora encuadró la situación en la política que el actual gobierno nacional viene aplicando para el sector desde sus primeros pasos en la gestión. «Estamos igual e incluso un poco peor que principios de año», agregó.

La UNCo no descarta una medida judicial

Gentile no descartó avanzar con una medida judicial si no se regulariza la cuestión presupuestaria durante las próximas semanas. Aclaró, sin embargo, que existe la posibilidad de que «se pague todo lo debido en enero», como ya pasó en otros momentos «en los que el Gobierno tiró de la cuerda hasta el límite y terminó cediendo».

Según explicó, las partidas adeudas hacen, sobre todo, al mantenimiento de la universidad, que tiene como particularidad una extensión territorial que abarca a dos provincias y a más de una docena de localidades, donde se deben pagar servicios, proveedores e insumos necesarios para el funcionamiento diario.

La autoridad académica mencionó que, desde octubre, esos gastos están siendo afrontados por la UNCo, aunque los problemas edilicios que se suscitan exceden muchas veces su capacidad financiera. Recordó, por ejemplo, lo que pasó durante la última tormenta que afectó al Alto Valle y generó algunas anegaciones en las aulas de Neuquén capital.

Manifestó que la falta de financiamiento nacional, además, podría complicar el reinicio de clases el año próximo. Buena parte de los trabajos para poner a punto edificios y dependencias se hacen durante febrero y marzo, pero esta vez los fondos para realizarlos no están garantizados. «Tenemos la expectativa de que el dinero pueda llegar antes, si no es así, vamos a estar en dificultades», sumó.

Salarios atrasados: se pagará un bono al personal universitario

Gentile recordó que la universidad no se encarga del pago de salarios, porque los recursos para hacerlo son asignados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. De todos modos, reconoció que la cuestión salarial es muy compleja y que el atraso en los ingresos que perciben tanto docentes como no docentes ronda el 60%.

Frente a ese contexto, indicó que desde la institución se decidió hacer un esfuerzo y pagar un bono no remunerativo para las categorías más atrasadas por un monto de $100.000. El dinero, detalló, provendrá del acuerdo que firmó la casa de altos estudios con el banco Credicoop, que prevé el pago de un canon por la gestión de las cuentas sueldo.

«Sabemos que no es mucho, pero queríamos aportar de alguna forma y sobre todo a fin de año», agregó Gentile. El beneficio se pagará a las categorías 5, 6 y 7 del personal no docente y a las categorías AIP, JTP y los profesores adjuntos incluidos dentro del personal docente.

Hacia adelante, indicó que la UNCo también está analizando mejorar las partidas de los becarios, que fue uno de los pedidos que acercó el sector estudiantil en la reunión del consejo.

La rectora, que viene de ser candidata a diputada de Unión por la Patria en las elecciones de octubre, confirmó que los próximos meses serán los últimos de su gestión al frente de la universidad y que las elecciones para renovar autoridades serán en mayo.

Camino a esa instancia, aseguró que espera «la conformación de un equipo que continúe este proceso que inició en 2022».