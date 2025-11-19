Desde la Universidad del Comahue a América Latina: el programa de intercambio cierra inscripciones

Como un puente hacia nuevas experiencias, la convocatoria «PILA Virtual 2026» el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), está en la cuenta regresiva.

Desde la institución, informaron sobre el cierre de inscripciones de esta iniciativa que permite a sus estudiantes de grado acceder a experiencias académicas internacionales desde la comodidad de sus casas.

Se trata de una propuesta en la que el aula se expande más allá de las fronteras. Se desarrollará durante el primer semestre de 2026 y busca fortalecer la integración universitaria en América Latina mediante la movilidad virtual, con reconocimiento académico y acompañamiento institucional en todo el proceso.

Una oportunidad desde la Universidad del Comahue

El Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) constituye una alternativa innovadora para que los estudiantes de la UNCo puedan cursar asignaturas en universidades de distintos países de la región, sin necesidad de viajar y a bajos costos.

Esta modalidad -al ser virtual- elimina barreras geográficas y económicas, ya que no implica gastos de matrícula y asegura la validación de los estudios realizados en el marco del intercambio.

La propuesta se inscribe en la política de internacionalización de la Educación Superior que impulsa la Universidad a través de la cual reafirma su compromiso con la formación integral y la construcción de redes académicas regionales.

Requisitos del programa de la Universidad del Comahue

La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de carreras de grado de la UNCo que tengan entre el 40% y el 70% de su plan de estudios aprobado. Además, deberán presentar la documentación completa por correo electrónico antes de la fecha límite establecida.

El plazo de postulación se extiende hasta el jueves 20 de noviembre a las 13, hora en la que se cierra la recepción de solicitudes.

Acompañamiento y beneficios desde la Universidad del Comahue

La UNCo garantiza un acompañamiento institucional durante todo el proceso de movilidad virtual, brindando orientación y apoyo a quienes resulten seleccionados.

De este modo, se asegura que la experiencia académica internacional se desarrolle en un marco de calidad, inclusión y reconocimiento formal.

Los beneficios más destacados son: acceso a universidades latinoamericanas de prestigio, reconocimiento académico de las asignaturas cursadas, eliminación de costos de matrícula, integración en comunidades de aprendizaje diversas y multiculturales e internacionalización con identidad regional.

Por consultas, los interesados deben comunicarse al mail movilidadout.internacionales@central.uncoma.edu.ar o ingresar al sitio web https://internacionales.uncoma.edu.ar/movilidad-out/