Comunidades indígenas confluyeron con sus reclamos en Viedma

«Hace 140 años aconteció la Campaña del Desierto y aun se escuchan gritos de los torturados y asesinados. Hoy también matan, desplazan, discriminan, desalojan del territorio a pueblos buscando otra vez oro, plata, uranio, petróleo y ahora hidrógeno«. Referentes de 67 comunidades mapuches y tehuelches de Río Negro se movilizaron en Viedma para manifestar por los proyectos de explotación minera y de hidrógeno verde que el gobierno provincial impulsa en territorios de las comunidades.

«Sabemos que estamos mal, no hoy o ayer, sino desde hace una vida«, dijo la referente de una de las comunidades.

«Estamos acá porque gobiernos elegidos democráticamente, en connivencia con el capital, no escuchan a sus pueblos. No solo no reconocen territorialidades ancestrales de comunidades originarias sino que las desalojan para proyectos de explotación de tierra y agua, sin consulta previa e informada«, plantearon las comunidades, a través de la lectura de un comunicado.

«Entregan a empresas extranjeras -agregaron- porciones inmensa de tierras por precios irrisorios para un producto que será exportado. Destruyen reservas naturales, avasallan todas las leyes de derecho indígena y los acuerdos nacionales e internacionales».

Referentes de 67 comunidades marcharon a la capital rionegrina reclamando por la restitución de tierras. Foto: Marcelo Ochoa

Cuestionaron la postura de «un país que no puede mirarse ni reconocerse. Un país que prefiere la teoría simplista de que descendimos de barcos. Habría que empezar por reconocer un genocidio. Basta de esconder nuestra historia».

La última movilización en la capital provincial fue fue en 2017. En esta oportunidad, el reclamo que contó con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa y los gremios Sitrajur y Unter comenzó en la Dirección Provincial de Tierras, continuó por la Legislatura, la casa de Gobierno y finalizó en la sede del Superior Tribunal de Justicia donde consideraron «está el foco».

Los referentes de las comunidades fueron recibidos por Silvana Mucci, la secretaria de Gestión y Acceso a la Justicia. «Nos explicó que, por instrucción del Superior Tribunal de Justicia, ella nos recibiría porque al haber varias causas contra comunidades mapuches y ser parte del proceso, no era lógico que nos recibieran», contó Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Referentes de 67 comunidades marcharon a la capital rionegrina reclamando por la restitución de tierras. Foto: Marcelo Ochoa

Insistieron en la necesidad de «aplicar el derecho indígena». «Explicamos que veníamos no por causa particular sino a raíz de diversas situaciones que vivimos. Nos acompañó María Antual, de Jacobacci, porque es un claro ejemplo de lo que pasa. Esa tierra fiscal fue vendida a 95 centavos en 2007 a un empresario de Neuquén, algo que está prohibido por la ley 279. Debería tener un proyecto productivo en Río Negro para adquirir tierras», indicó.

Referentes de 67 comunidades marcharon a la capital rionegrina reclamando por la restitución de tierras. Foto: Marcelo Ochoa

Y agregó: «Entonces, después corren a una comunidad que nació y estuvo ahí y se termina convalidando el fraude. El derecho penal no puede resolver un conflicto comunitario. Por eso, solicitamos una audiencia con los jueces del STJ para trabajar en esto».

También solicitaron un encuentro entre referentes del Poder Judicial y Ejecutivo, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, el Codeci donde se puedan coordinar revisiones de títulos de tierra «para evitar la profundización del conflicto social y la criminalización del pueblo mapuche».

Silvina Mucci recibió a algunos referentes en el STJ. Foto: gentileza