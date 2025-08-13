Comunidades mapuches en alerta por una encuesta relacionada con el oleoducto VMOS

Frente al avance del olieoducto del consorcio VMOS, las comunidades indígenas exigen el derecho a la consulta informada. (archivo)

El sondeo informal entre comunidades indígenas de Río Negro iniciado por la consultora ambiental ERM Argentina para conocer sus posturas sobre la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur provocó la inmediata reacción del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que lo consideró una intervención irregular.

La Coordinadora del Parlamento dijo que el accionar de la consultora busca “generar consenso social” para cumplir con el requisito obligatorio de “consulta previa, libre e informada” a las comunidades afectadas por la obra.

Pero alertó que ese procedimiento está reglado por el convenio 169 de la OIT y solo podría realizarse por iniciativa directa del Estado provincial, y no por una consultora que actúa en apariencia por encargo de las empresas petroleras.

El werken del Parlamento Mapuche Tehuelche, Hugo Aranea, aseguró que la consulta previa “es responsabilidad del Estado” y no puede ser canalizada por fuera del Consejo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci).

Reconoció que “no hay muchas experiencias” en ese sentido, y citó como ejemplo el emprendimiento de un parque eólico cuyo proceso preparatorio incluyó la consulta a una comunidad mapuche de Cerro Alto.

Según Aranea, el mecanismo debe comenzar por la entrega de información suficiente y “de buena fe” a las comundiades involucradas, y después corresponderia “juntar a las partes” para procurar el eventual consentimiento, pero “nunca es directamente la empresa” la que lleva el trámite.

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche acusó en forma pública a la consultora Ambiental ERM Argentina de pretender “a través de encuestas reemplazar el deber del gobierno rionegrino” en la realización de la consulta previa libre e informada a las comunidades.

Señaló que esa actuación “es una clara violación al marco normativo”, dado que la información sobre el proyecto petrolero que atravesará el territorio provincial rumbo al litoral marítimo debe llegar a las comunidades indígenas “sin ninguna interferencia de consultoras o empresas privadas”.

La irrupción de la consultora

Según Aranea, el acercamiento de la consultora se inició “vía whatsapp” y después con reuniones presenciales, promovidas por una mujer que se presentó como Catalina Sola, quien “dijo ser parte de la consultora ERM, con sede central en Buenos Aires y casa matriz en Inglaterra”.

Señaló que los primeros abordajes los realizó sobre las comunidades Trawun Kutral de Las Grutas, Antenao de San Antonio Oeste y Newen Co de Valcheta. También tomó contacto con una comunidad de Huergo.

El parlamento que agrupa a organizaciones indígenas de toda la provincia reclamó a la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, que “active los medios que corresponda con intervención del Codeci y llame a consulta previa libre e informada a todas las comunidades afectadas por el oleoducto, tal como determina el convenio 169 de la OIT”, y le pidieron también “el cese inmediato del accionar inconsulto y de mala fe que está realzando la consultora ambiental ERM”.