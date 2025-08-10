Con el bono del VMOS, Río Negro pondrá en marcha tres obras viales

La obra contemplada para el acceso a San Javier es de 2,2 kilómetros de asfalto nuevo. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Dos rutas provinciales y un acceso de alto valor logístico tendrán un mejoramiento en Río Negro. El gobierno provincial destinará recursos del Bono VMOS –acuerdo histórico con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur- para ejecutar obras clave en distintas regiones.

El plan contempla la repavimentación de la Ruta Provincial 69, principal vía de acceso a Vaca Muerta desde Río Negro; el asfaltado del ingreso a San Javier, localidad productiva cercana a Viedma; y el mejoramiento de la Ruta Provincial 9 que es de ripio y que conecta la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada.

Según confirmaron desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los proyectos ya cuentan con diseño final y plazos de ejecución definidos. Particularmente, la pavimentación del acceso a San Javier ya tiene el pliego finalizado y está próxima a licitar.

El ministro Alejandro Echarren destacó que “las obras viales son parte de este plan de inversiones en materia de obra pública 2023-2027”. Por su parte, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, remarcó que en la Ruta Provincial 69 se realizará una repavimentación con refuerzos de hormigón para soportar el tránsito pesado de la zona y tendrá un plazo de cinco meses. Mientras que para la pavimentación del acceso a San Javier se contempla un plazo de 9 meses.

El presupuesto oficial para la reconstrucción de la calzada en la Ruta 69 supera los 3.300 millones de pesos. En tanto, la pavimentación del acceso a San Javier demandará más de 2.000 millones y el mejoramiento de la Ruta Provincial 9, con unos 20 kilómetros de extensión, cuenta con una inversión estimada de más de 1.500.000 de dólares. Todas serán licitadas, ejecutadas y supervisadas por el Ente Vial provincial.

14 ciudades de Río Negro serán beneficiadas con el bono VMOS

El bono Vaca Muerta Oil Sur representa ingresos superiores a 75.000 millones de pesos para la provincia, equivalentes a casi un mes y medio de la recaudación tributaria. Estos fondos provienen del consorcio encargado de operar el oleoducto que conecta Neuquén con Punta Colorada, destinado a la exportación de petróleo.

El plan de obras incluye la construcción de nuevos edificios para varios Centros de Educación Técnica (CET), como el CET 36 en El Bolsón, el CET 29 en Luis Beltrán, el CET 31 en Villa Manzano y un nuevo CET en Cipolletti. Además, se proyectan nuevas escuelas primarias en General Roca y Fernández Oro, junto con ampliaciones en la Escuela Primaria 60 de Sierra Grande y el CET 4 de General Conesa. En salud, se construirán dos hospitales nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio. Entre otras obras, se destaca la nueva terminal de ómnibus en San Antonio Oeste, la construcción de polideportivos en Allen y Villa Regina, una planta de frío para la Terminal Pesquera de San Antonio Oeste, y un edificio de Energía y Ambiente en Sierra Grande para fortalecer la presencia regional del área.

Además, se llevarán adelante obras viales, proyectos productivos y mejoras en servicios básicos. También se invertirán recursos en tecnología educativa y en la modernización del equipamiento hospitalario.



