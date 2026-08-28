Con aumento del 4,21% cobran los empleados públicos de Río Negro: cuándo será la acreditación

El gobierno de Río Negro confirmó que el próximo miércoles 2 abonará los salarios correspondientes a agosto a la totalidad de los empleados estatales.

La liquidación incluirá el aumento del 4,21% que surge del promedio del IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).

Desde el gobierno se indicó que el pago en una sola jornada brinda «previsibilidad al bolsillo de los empleados estatales y garantizando el depósito de los haberes en tiempo y forma».

De esta forma el miércoles cobrará el personal de Salud Pública, con guardias y horas extras incluidas; la Policía de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y organismos de control.