Con aumento del 4,21% cobran los empleados públicos de Río Negro: cuándo será la acreditación
El pago de haberes se realizará en una sola jornada para brindar "previsibilidad al bolsillo de los empleados estatales", se indicó desde el gobierno.
El gobierno de Río Negro confirmó que el próximo miércoles 2 abonará los salarios correspondientes a agosto a la totalidad de los empleados estatales.
La liquidación incluirá el aumento del 4,21% que surge del promedio del IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Desde el gobierno se indicó que el pago en una sola jornada brinda «previsibilidad al bolsillo de los empleados estatales y garantizando el depósito de los haberes en tiempo y forma».
De esta forma el miércoles cobrará el personal de Salud Pública, con guardias y horas extras incluidas; la Policía de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y organismos de control.
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