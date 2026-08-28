Sin acuerdo con aliados, el Gobierno avanza con la reforma electoral: busca eliminar las PASO antes de 2027

El Gobierno insiste con el proyecto de reforma electoral, el fin principal es eliminar las PASO y pese a todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, anticipó que el oficialismo llevará el tema la próxima semana al Congreso. La intención es poder avanzar con la normativa antes de las elecciones de 2027.

La reforma política en la mira: será la próxima a tratar en el Congreso

Luego de conseguir la aprobación de 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que se impulsará.

El punto más controversial de este proyecto es el de terminar con las primarias, pero texto también incluye varios cambios como el financiamiento de los partidos. La administración libertaria planteó el costo y la utilidad que tienen las PASO como un argumento para avanzar con su eliminación.

Cuando inició el 2025 hubo varios intentos de bajarlas pero, ante la falta de apoyo, el presidente Javier Milei solamente logró que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la BUP por primera vez en todo el país.

Meses después, el Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso donde planteó la eliminación definitiva de las primarias, pero encontró resistencia nuevamente.

Pese a las trabas, el Gobierno no se dio por vencido. En mayo último se comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero se volvió a la idea original: retirar las PASO de forma definitiva.

Con Diego Santilli ahora como jefe de Gabinete, el oficialismo consiguió el respaldo de algunas provincias aunque a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios. Un ejemplo claro es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante «aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias».

En la misma línea se expresó, el sanjuanino Marcelo Orrego al opinar que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil; y el correntino Juan Pablo Valdés que remarcó que apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

El jueves, a la salida de la sesión, Patricia Bullrich afirmó: «Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene«.

Lo cierto es que el tema continúa generando cierta tensión, sobre todo con el PRO que aún no define su posición, más que nada porque todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.

En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri planteó convertir las primarias en optativas para que presenten listas los que tengan internas, pero todo cambió cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó al expresidente para proponerle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza.

Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo «cuatro meses de gestión» en un año que, a su entender, «va a estar prácticamente perdido».

Aún sin tener un panorama claro, el oficialismo confirmó que tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política.

Con información de Infobae