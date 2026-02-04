Con aval mayoritario, Diputados acelera la Ley Penal Juvenil y fija en 14 años la nueva edad punible

El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad tendrá un debate exprés en la Cámara de Diputados: lo votarán el próximo jueves 12, un día después del tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

Diputados votará la Ley Penal Juvenil: las provincias pactarán con Nación los fondos

La nueva edad punible quedará en 14 años y no en 13, como pretendía el Gobierno. Y, además, las provincias podrán pactar con la Nación los recursos presupuestarios y humanos necesarios para cumplir con la nueva norma.

Esas fueron las principales definiciones de una cumbre encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de la que participaron jefes de todos los bloques. Salvo el kirchnerismo, la izquierda y parte de Unidos, el resto del arco político acordó un cronograma veloz para el tratamiento de la nueva Ley Penal Juvenil, motorizada por la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich.

El puntapié inicial será el martes, cuando se constituirán las dos comisiones que faltan (Justicia, y Familia, Niñez y Juventudes). El miércoles, se reunirán en conjunto con Presupuesto y Legislación Penal (ya conformadas) para dictaminar el proyecto.

Finalmente, se votará el jueves en el recinto. El objetivo es completar el tratamiento en Diputados antes de los feriados de Carnaval para pasarle la pelota al Senado.

Para el éxito de este exigente cronograma, La Libertad Avanza partirá de los consensos logrados con dialoguistas en 2025, en un dictamen que caducó con la renovación parlamentaria. En base a eso, aceptaron fijar en 14 años y no en 13 la edad a partir de la cual un menor tendrá responsabilidad penal, como rige en otros países de la región.

La edad final de 14 años no significó una sorpresa: los bloques dialoguistas ya habían avisado que no aceptarían bajarla a 13, y en el Gobierno lo sabían. Lo que sí resultó novedoso es que el oficialismo aceptara, a cambio de votos, incorporar un agregado para saldar un reclamo presupuestario planteado desde Córdoba, pero extendido al resto de las provincias.

Como contó RÍO NEGRO, las provincias demandaban recursos para poner en marcha los centros especializados de detención donde los delincuentes menores deberán recibir tratamiento médico y socioeducativo.

El texto de 2025 le daba al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas “porque en ese momento no había presupuesto”, indicaron los diputados. Pero a los gobernadores no los satisfacía.

Por eso, La Libertad Avanza ofreció, a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, que las provincias puedan firmar convenios con la Nación donde se acordarán los recursos presupuestarios y humanos necesarios. En concreto, lo que deberá pactarse es la diferencia entre lo que ya destina la provincia y lo que deberá aportar la Nación para cumplir con el objetivo, según explicaron participantes de la reunión.

“Hay que seguir construyendo cárceles. Nuestro territorio es grande y extenso”, afirmó este miércoles la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en diálogo con radio Mitre. La funcionaria sostuvo que “sería irracional mezclar adolescentes con adultos” y admitió que el cambio “requiere recursos”. Días antes, Bullrich había sugerido la posibilidad de generar nuevos institutos “por regiones” porque la criminalidad juvenil es dispar en las provincias.

El viernes pasado, la jefa del bloque de senadores oficialistas recibió a Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por tres menores en Santa Fe. El crimen fue el que volvió a poner en agenda el debate, que el año pasado había quedado trunco porque no se habían cerrado los consensos para la votación en el recinto.

Además de la Ley Penal Juvenil, Diputados se abocará en extraordinarias al tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero el proyecto que ratifica ese convenio todavía no ingresó al Congreso, por lo que no hay certezas de que se trate en la sesión del 12. Para el debate deberán conformarse las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur.

De la cumbre en el despacho de Menem participaron Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado por La Libertad Avanza; Germán Martínez de Unión por la Patria; Gisela Scaglia, Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Maximiliano Ferraro por el interbloque Unidos; Pamela Verasay por la UCR; Alberto Arrúa por Innovación Federal; Myriam Bregman y Romina Del Pla por el Frente de Izquierda; y Oscar Zago del MID, entre otros.

Corresponsalía Buenos Aires