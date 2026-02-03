El oficialismo busca blindar la reforma laboral y la baja de imputabilidad en las extraordinarias

El gobierno nacional acelera a fondo esta semana para garantizar el éxito de su agenda legislativa de verano. Con la mira puesta en las sesiones extraordinarias que culminan el 27 de febrero de 2026, La Libertad Avanza desplegará este martes una estrategia simultánea en ambas cámaras del Congreso para «porotear» los votos de la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

La acción política comenzará a las 15 en el Senado y continuará a las 18 en la Cámara de Diputados, marcando una jornada clave para las aspiraciones de la Casa Rosada.

La batalla del Senado: Patricia Bullrich y el «grupo de los 44»

La parada más compleja está en la Cámara alta. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión clave con el denominado “grupo de los 44”, la nueva mayoría de bloques dialoguistas que construyó para aprobar el Presupuesto y que ahora necesita para sancionar la reforma de “modernización” laboral.

Patricia Bullrich.

El objetivo de Bullrich es enhebrar los acuerdos necesarios para abrir el recinto el próximo 11 de febrero y darle media sanción al proyecto. Aunque el oficialismo ya tiene asegurados los votos en general, la negociación fina se centra en evitar que se caigan artículos centrales en la votación en particular.

Existen tres puntos de fricción que el Gobierno intenta destrabar contra reloj:

Existen tres puntos de fricción que el Gobierno intenta destrabar contra reloj:





La reducción de la alícuota para sociedades (del 35% al 31,5%) genera rechazo en los gobernadores, que denuncian una pérdida de 3 billones de pesos en sus arcas. El ministro Luis Caputo argumenta que el impacto fiscal real será menor y recién en 2027, pero se analizan compensaciones. Fondo de cese laboral : Se negocia limitar el nuevo sistema de indemnizaciones (Fondo de Asistencia Laboral) únicamente a las PYMES, excluyendo a las grandes empresas.





: Se negocia limitar el nuevo sistema de indemnizaciones (Fondo de Asistencia Laboral) únicamente a las PYMES, excluyendo a las grandes empresas. Ultraactividad: Las diferencias persisten sobre la vigencia de los convenios colectivos.

Para lograr el quórum de 37 senadores, La Libertad Avanza (con 21 bancas propias) depende del apoyo de los 3 del PRO, los 10 radicales y los bloques provinciales liderados por figuras como Eduardo Vischi, Luis Juez y Carlos ‘Camau’ Espínola.

Diputados: estrategia para la «mano dura»

Mientras Bullrich negocia en el Senado, en la Cámara baja la tropa libertaria se reunirá a las 18 en el Salón Blanco. El encuentro, convocado por el jefe de bloque Gabriel Bornoroni, busca unificar el discurso y la estrategia para defender el resto del paquete de extraordinarias.

El tema que asoma como el próximo gran debate es la reforma del Régimen Penal Juvenil. Si bien el Gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad a los 13 años para delitos graves, fuentes legislativas reconocen que el consenso real en el Congreso se encuentra en los 14 años.

Diputados peronistas «sueltos», como el massista Ramiro Gutiérrez, ya mostraron disposición a negociar ese piso de 14 años, desmarcándose de la postura de rechazo total de Unión por la Patria, que califica la iniciativa de «demagógica».

La agenda que viene

La actividad continuará el miércoles, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reciba a los jefes de todos los bloques para organizar el esquema de trabajo.

En el horizonte también aparece la reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por las provincias mineras, y el tratado comercial Mercosur-UE. Sin embargo, este último podría quedar fuera de las extraordinarias: errores de traducción en el texto detectados por Paraguay impedirían cumplir con los plazos para su votación en febrero.