El Gobierno define en la Casa Rosada los límites de la negociación por la reforma laboral

A solo una semana de que la reforma laboral desembarque en el Senado, el núcleo duro del Gobierno nacional se reúne este mediodía en la Casa Rosada con un objetivo urgente: blindar la estrategia legislativa.

El encuentro busca limar asperezas internas y definir hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo ante las crecientes exigencias de las provincias.

Ganancias: el punto de quiebre con las provincias

Aunque el corazón de la ley es laboral, el principal escollo actual es de naturaleza tributaria. El proyecto contempla una reducción en el Impuesto a las Ganancias para sociedades, medida que ha generado un rechazo tajante en el interior del país.

Los gobernadores, incluso los aliados, advierten que esta baja impactará directamente en la coparticipación. Ante el riesgo de desfinanciamiento, los mandatarios exigen un esquema de compensación o la eliminación total de ese artículo para garantizar el quórum y los votos en el recinto.

Interna oficialista: «Negociadores» vs. «Duros»

La reunión en Balcarce 50 expondrá las dos visiones que hoy conviven en el entorno presidencial:

Los «Alfiles Negociadores»: Integrado por Patricia Bullrich (jefa de bloque en el Senado), Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli . Este sector prioriza el consenso y se muestra proclive a retirar los puntos más conflictivos para asegurar que la ley no se caiga.

Integrado por (jefa de bloque en el Senado), y el ministro del Interior, . Este sector prioriza el consenso y se muestra proclive a retirar los puntos más conflictivos para asegurar que la ley no se caiga. El «Ala Dura»: Comandada por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo. Desde el Palacio de Hacienda la orden es que la estructura del proyecto sea innegociable y que cualquier cambio sea apenas «cosmético». Su prioridad es mantener la recaudación intacta.

Más allá de la reforma laboral, la mesa política deberá coordinar el tratamiento de otros proyectos de alta sensibilidad que el Ejecutivo pretende sancionar este mes:

Ley de Glaciares.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Ley Penal Juvenil.

Los presentes en el cónclave: Participan Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Martín Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, Luis Caputo e Ignacio Devitt. Se espera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dé el aval final a la estrategia antes de que el texto llegue a las comisiones.