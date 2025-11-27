Con el GNL San Antonio vuelve a creer

El avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los primeros pasos del proyecto de GNL que se instalará en la zona de Fuerte Argentino generan otra expectativa en las comunidades de San Antonio Oeste, Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.

Así lo marca el intendente Adrián Casadei porque ya “genera mucha demanda laboral” y coloca al puerto como “el lugar más importante, porque todo el mantenimiento de toda esa estructura que se montará al sur de Las Grutas va a ser sostenida , en todos sus servicios, desde el puerto del Este” aseguró el jefe comunal.

Casadei contó que “VMOS se notó mucho en todo lo que tiene que ver con la cuestión inmobiliario como alquileres, compra y venta d propiedades, también en la gastronomía y, ahora, se empieza a notar este que es el SESA” (Southern Energy Sociedad Anónima).

Agregó que “el VMOS se va consolidando más hacia Sierra Grande y el SESA empieza a dar sus primeros pasos en San Antonio con una primera empresa, como la colombiana que se llama Buzca y empieza a generar fuentes de trabajo; otra empresa “Socotherm Americas que nos pidió en alquiler 30 hectáreas para su instalación” y “otras empresas que se dedican a los residuos peligrosos e industriales que no teníamos”.

“Hay una inercia distinta” reconoció Casadei y agregó que “nosotros estamos tratando de capacitar al máximo todos los trabajadores” y en ese sentido contó que es a través “de la Uocra, con los cursos de inglés, la diplomatura que lanzó la Provincia, con distintos cursos para que los rionegrinos tengan la capacidad para hacer estos trabajos”.

La concreción de estos proyectos genera “muchos desafíos, miedo, responsabilidad” aseguró el intendente. “La primera es que esta economía nueva no perjudique a ninguna de las que ya tenemos como el turismo, la pesca, Alpat, el puerto, las plantas de aceite de oliva, con productores fuertes, consolidados. No tenemos que hacer que esta economía suplante a esas, que venga a sumarse” afirmó.

“Otra cuestión, para que esto no pase, tenemos que hacer un trabajo para que no perjudique el ambiente, que sea mínimo porque hay acción humana” y planteó las grandes expectativas “si esto funciona”, que son “si va a funcionar bien, si este es el futuro, para cuántos años” y señaló que “tal vez nosotros no lo veamos pero fuimos los que estuvimos trabajando para eso”.

Para la zona la actividad turística sigue siendo fundamental y Casadei valoró la demanda genera el pasado fin de semana, “hace rato que no teníamos feriados viernes y lunes”, pero planteó la competencia “de todos los años, pero más marcada ahora” con los viajes al exterior, sobre todo a Brasil.

Reconoció que “tenemos una gran expectativa, hemos hecho una gran promoción, que sigue, en los lugares de cercanía, que es desde donde mayor afluencia de turistas tenemos y estamos muy esperanzados en tener una buena temporada”.

El movimiento en el puerto se extenderá hasta la próxima semana. Foto: Marcelo Ochoa.

Los primeros proyectos ya están en marcha

Buzca SA y Socotherm Americas son las dos primeras empresas que se instalarán en el parque industrial, a partir de la concreción del proyecto de GNL.

La primera es una firma colombiana que se encargará de la construcción que conectará la costa rionegrina con el barco de licuefacción.

Su trabajo contempla el desarrollo de ingeniería, la etapa de construcción y montaje, con un cronograma que prevé la finalización de sus tareas en septiembre del 2026.

Por otra parte, el municipio y la empresa Socotherm Americas suscribieron un acuerdo estratégico para la instalación de una planta logística y de revestimiento de tubos para gas y petróleo.

Esa firma realizó un pedido alquilar 30 hectáreas par la instalación de una planta para la terminación de los caños y 10 de esas hectáreas con una reserva para la compra.

El proyecto contempla la construcción de una base logística y de revestimiento anticorrosivo y soldadura de tubos . La planta dará soporte a las obras de infraestructura vinculadas con los proyectos de GNL en el Golfo San Matías y a los futuros ductos de exportación de Vaca Muerta.