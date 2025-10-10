Empresa del gasoducto para los barcos de GNL se reunió con comerciantes de San Antonio

Unos 200 empresarios escucharon a los representantes de la empresa Buzca que explicaron sus formas de contratar. Foto Gentileza.

Una empresa colombiana se encargará de la ingeniería y la construcción del gasoducto marítimo que conectará el continente con los barcos de GNL, que se instalarán cerca de San Antonio.

Esa firma realiza contactos con los sanantonientes para informarles de sus tareas y, en esa línea, se reunió a comerciantes para presentar sus procedimientos y requisitos para cuando avance con las contrataciones de servicios y suministros.

Ese encuentro, que se realizó en San Antonio, reunió a unos 200 proveedores y, también, permitió a Southern Energy SA, que es la empresa del proyecto de exportación de GNL, a la presentación de su mecanismo de Gestión de Inquietudes.

Para la empresa, esta actividad constituyó “su primera etapa operativa y económica” del inicio de las obras del gasoducto, que traerá gas a los barcos para su transformación en líquido que permitirá su exportación.

Buzca SA es la empresa colombiana encargada de la construcción que conectará la costa rionegrina con el barco de licuefacción del proyecto FLNG. Su trabajo contempla el desarrollo de ingeniería, la etapa de construcción y montaje, con un cronograma que prevé la finalización de sus tareas en septiembre del 2026.

Ante los comerciantes, los representantes de Buzca informaron de las formas de contratación que alcanzarán a servicios de transporte, alojamiento, maquinaria, catering, ensayos técnicos y servicios ambientales. Además, la empresa ratificó que los procesos se cumplirán con prioridad para los proveedores locales, conforme a la Ley de Compre Rionegrino.

Alentado por el municipio local y la secretaría de Energía, al encuentro asistieron también el jefe municipal Adrián Casadei y el referente de la cartera provincial, Mario Figueroa.

“El proyecto relacionado al primer barco está empezando. Hoy empezamos a conocer los trabajos formales y prácticos que necesitamos”, manifestó Casadei.

Luego, Figueroa detalló que el marco normativo provincial alienta la participación local, a partir del Compre Rionegrino. “ La articulación territorial y el Registro de Proveedores garantizan que las oportunidades económicas lleguen a nuestras pymes”, agregó.

La referente territorial Mariela Maggi subrayó el valor de la información pública: “Información como derecho, información como compromiso. Con licencia social y hechos concretos se defienden los intereses de los rionegrinos”.