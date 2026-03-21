Javier Milei y su agenda internacional: se reúne con el presidente y el primer ministro de Hungría antes de la CPAC

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Hungría y este sábado reactivará su agenda para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC) en Budapest. Previo a esta actividad, el libertario tiene previsto profundizar su vínculo con el primer ministro Viktor Orbán y el presidente húngaro Tamás Sulyok.

La agenda de Javier Milei en Hungría

Luego de su paso por Tucumán, el mandatario partió rumbo al país europeo con el propósito de participar en el evento que forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

Javier Milei no figura en la lista de expositores como sí ocurrió el año pasado cuando el evento se realizó en Estados Unidos, pero no se descarta que tenga una oportunidad para hablar ante los presentes.

Milei salió de Argentina con una delegación reducida integrada únicamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno.

La primera actividad del mandatario en tierra húngara inició este sábado con un encuentro bilateral matutino junto a su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Luego de culminar esta reunión, hará lo propio con el ministro Viktor Orbán, el referente de la derecha que lleva 16 años ininterrumpidos en el poder.

La relación entre los referentes derechistas data de hace meses, una muestra de la sintonía quedó expresa durante la reunión de la Junta de la Paz en Estados Unidos. En ese entonces circuló un video en redes sociales de los dos cantando Burning Love» de Elvis Presley.

Además el líder del partido Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) fue de las pocas autoridades internacionales que participó de la ceremonia de asunción del 10 de diciembre de 2023.

Javier Milei disertará por la noche (🇭🇺16:30 hs 🇦🇷 12:30 hs) en la ceremonia de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del evento, Miklós Szantho. En la agenda del evento se informó que este sábado los principales exponentes de la derecha global se reunirán en el Centro de Derechos Fundamentales a escuchar la apertura de Orbán, las exposiciones de referentes de la talla de Santiago Abascal, líder de Vox, y el exdiputado de Brasil Eduardo Bolsonaro. Se prevé que el republicano Donald Trump envíe un mensaje especial.

Luego del evento, el presidente argentino será condecorado con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, en reconocimiento a personalidades por sus “valores y contribuciones significativas a la sociedad, la política o la academia”. El título será entregado por el rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público, Gergely Deli, en una ceremonia en la que se espera que el mandatario haga uso de la palabra.

Finalmente a las 20:30 hs (🇦🇷16:30 hs) Javier Milei se subirá al avión para regresar a la Argentina.